Путин посетил выставку "Православная Русь" в Манеже

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День народного единства посетил XXI выставку-форум "Православная Русь – к Дню народного единства" в "Манеже", передает корреспондент РИА Новости.
Главное событие выставки - экспозиция "Великая Победа. Россия — моя история", приуроченная к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание в ней уделяется вкладу в Победу Русской православной церкви.
В экспозиции представлено более 700 экспонатов: уникальные архивные документы и музейные артефакты периода Великой Отечественной войны из 50 федеральных и ведомственных архивов и музеев России и Белоруссии, частных коллекций.
Среди экспонатов - директива № 1 наркома обороны СССР о приведении войск в боевую готовность, постановление президиума Верховного совета СССР о создании Государственного комитета обороны, "Блокадный дневник" Ольги Берггольц, меч в ножнах - дар короля Великобритании Георга VI гражданам Сталинграда в 1943 году, черновик личного послания Иосифа Сталина президенту США Франклину Рузвельту с критикой позиции союзников в отношении открытия второго фронта в Европе, автограф речи маршала Георгия Жукова, которую он произнес на Параде Победы 24 июня 1945 года, парадный мундир и награды периода войны верховного главнокомандующего Советского Союза Сталина, подлинный Акт о военной капитуляции Германии от 8 мая 1945 года и Акт о капитуляции Японии.
Кроме того, на выставке есть возможность увидеть личные вещи героев Великой Отечественной войны - записную книжку Зои Космодемьянской, наградной лист летчика Алексея Маресьева, шинель снайпера Людмилы Павличенко.
В раздел "Обыкновенный нацизм" включены документы о преступлениях немецко-фашистских захватчиков, украинских и прибалтийских националистов, о чудовищном отношении оккупантов к советским военнопленным и мирным гражданам, заключенным в концлагерях.
Кульминацией экспозиции станет уникальный экспонат - Знамя Победы, водруженное над поверженным Рейхстагом. В финале выставки - разделы, посвященные решениям Нюрнбергского и Токийского судебных процессов над главными военными преступниками.