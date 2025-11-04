Путин посетил выставку "Православная Русь" в Манеже

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День народного единства посетил XXI выставку-форум "Православная Русь – к Дню народного единства" в "Манеже", передает корреспондент РИА Новости.

Главное событие выставки - экспозиция "Великая Победа. Россия — моя история", приуроченная к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание в ней уделяется вкладу в Победу Русской православной церкви

Выставка охватывает период от вторжения войск нацистской Германии в пределы СССР 22 июня 1941 года до подписания Акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года, который официально завершил Вторую мировую войну.

В экспозиции представлено более 700 экспонатов: уникальные архивные документы и музейные артефакты периода Великой Отечественной войны из 50 федеральных и ведомственных архивов и музеев России и Белоруссии , частных коллекций.

Среди экспонатов - директива № 1 наркома обороны СССР о приведении войск в боевую готовность, постановление президиума Верховного совета СССР о создании Государственного комитета обороны, "Блокадный дневник" Ольги Берггольц, меч в ножнах - дар короля Великобритании Георга VI гражданам Сталинграда в 1943 году, черновик личного послания Иосифа Сталина президенту США Франклину Рузвельту с критикой позиции союзников в отношении открытия второго фронта в Европе , автограф речи маршала Георгия Жукова , которую он произнес на Параде Победы 24 июня 1945 года, парадный мундир и награды периода войны верховного главнокомандующего Советского Союза Сталина, подлинный Акт о военной капитуляции Германии от 8 мая 1945 года и Акт о капитуляции Японии.

В раздел "Обыкновенный нацизм" включены документы о преступлениях немецко-фашистских захватчиков, украинских и прибалтийских националистов, о чудовищном отношении оккупантов к советским военнопленным и мирным гражданам, заключенным в концлагерях.