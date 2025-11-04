Рейтинг@Mail.ru
Путин посетил выставку "Православная Русь" в Манеже - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:41 04.11.2025 (обновлено: 16:58 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/putin-2052800228.html
Путин посетил выставку "Православная Русь" в Манеже
Путин посетил выставку "Православная Русь" в Манеже - РИА Новости, 04.11.2025
Путин посетил выставку "Православная Русь" в Манеже
Президент РФ Владимир Путин в День народного единства посетил XXI выставку-форум "Православная Русь – к Дню народного единства" в "Манеже", передает... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T16:41:00+03:00
2025-11-04T16:58:00+03:00
религия
россия
германия
иосиф сталин (джугашвили)
франклин рузвельт
георгий жуков
русская православная церковь
манеж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052804313_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dc743889341f5237b5ab140347d3668e.jpg
https://ria.ru/20251104/prazdnik-2052794605.html
https://ria.ru/20251104/putin-2052728045.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на выставке "Православная Русь – к Дню народного единства"
Путин на выставке "Православная Русь – к Дню народного единства".
2025-11-04T16:41
true
PT0M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052804313_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fdd06499406f905a82b14db9315f17b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, иосиф сталин (джугашвили), франклин рузвельт, георгий жуков, русская православная церковь, манеж
Религия, Россия, Германия, Иосиф Сталин (Джугашвили), Франклин Рузвельт, Георгий Жуков, Русская православная церковь, Манеж
Путин посетил выставку "Православная Русь" в Манеже

Путин в День народного единства посетил выставку "Православная Русь"

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День народного единства посетил XXI выставку-форум "Православная Русь – к Дню народного единства" в "Манеже", передает корреспондент РИА Новости.
Главное событие выставки - экспозиция "Великая Победа. Россия — моя история", приуроченная к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание в ней уделяется вкладу в Победу Русской православной церкви.
Праздник всей России: в стране отмечают День народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Праздник всей России: в стране отмечают День народного единства
Вчера, 16:13
Выставка охватывает период от вторжения войск нацистской Германии в пределы СССР 22 июня 1941 года до подписания Акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года, который официально завершил Вторую мировую войну.
В экспозиции представлено более 700 экспонатов: уникальные архивные документы и музейные артефакты периода Великой Отечественной войны из 50 федеральных и ведомственных архивов и музеев России и Белоруссии, частных коллекций.
Среди экспонатов - директива № 1 наркома обороны СССР о приведении войск в боевую готовность, постановление президиума Верховного совета СССР о создании Государственного комитета обороны, "Блокадный дневник" Ольги Берггольц, меч в ножнах - дар короля Великобритании Георга VI гражданам Сталинграда в 1943 году, черновик личного послания Иосифа Сталина президенту США Франклину Рузвельту с критикой позиции союзников в отношении открытия второго фронта в Европе, автограф речи маршала Георгия Жукова, которую он произнес на Параде Победы 24 июня 1945 года, парадный мундир и награды периода войны верховного главнокомандующего Советского Союза Сталина, подлинный Акт о военной капитуляции Германии от 8 мая 1945 года и Акт о капитуляции Японии.
Кроме того, на выставке есть возможность увидеть личные вещи героев Великой Отечественной войны - записную книжку Зои Космодемьянской, наградной лист летчика Алексея Маресьева, шинель снайпера Людмилы Павличенко.
В раздел "Обыкновенный нацизм" включены документы о преступлениях немецко-фашистских захватчиков, украинских и прибалтийских националистов, о чудовищном отношении оккупантов к советским военнопленным и мирным гражданам, заключенным в концлагерях.
Кульминацией экспозиции станет уникальный экспонат - Знамя Победы, водруженное над поверженным Рейхстагом. В финале выставки - разделы, посвященные решениям Нюрнбергского и Токийского судебных процессов над главными военными преступниками.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин в День народного единства утвердил два новых праздника
Вчера, 09:11
 
РелигияРоссияГерманияИосиф Сталин (Джугашвили)Франклин РузвельтГеоргий ЖуковРусская православная церковьМанеж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала