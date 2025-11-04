Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

Вместе с президентом в мероприятии приняли участие представители религиозных конфессий, а также члены общественных и молодежных организаций.

Российский лидер подошел к памятнику, напротив которого уже собрались участники церемонии, и тепло поприветствовал каждого из представителей религиозных конфессий.

Под звуки военного оркестра почетный караул возложил к подножию монумента гирлянду из цветов, перевитую лентой в цветах российского триколора.

Далее Путин Патриарх Кирилл возложили к памятнику букеты цветов. Президент по традиции принес к подножию букет алых роз.

Вслед за президентом к подножию монумента возложили букеты красных гвоздик представители молодежных организаций и религиозные деятели.