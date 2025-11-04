Рейтинг@Mail.ru
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому - РИА Новости, 04.11.2025
16:19 04.11.2025 (обновлено: 16:44 04.11.2025)
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. РИА Новости, 04.11.2025
россия, москва, дамба аюшеев, талгат таджуддин, альбир крганов, российский объединенный союз христиан веры евангельской, волонтеры победы, общероссийский народный фронт, день народного единства, общество
Россия, Москва, Дамба Аюшеев, Талгат Таджуддин, Альбир Крганов, Российский объединенный Союз христиан веры евангельской, Волонтеры Победы, Общероссийский народный фронт, День народного единства, Общество
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.
Вместе с президентом в мероприятии приняли участие представители религиозных конфессий, а также члены общественных и молодежных организаций.
Среди участников церемонии были патриарх Московский и всея Руси Кирилл, XXIV пандито хамбо лама - глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин и муфтий, глава Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов.
В церемонии возложения также участвовали митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий, заместитель председателя российского совета Древлеправославной поморской церкви Андрей Клямко, главный раввин России Берл Лазар, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский и пастор, первый заместитель Евро-Азиатского отделения Генеральной конференции Церкви христиан - адвентистов седьмого дня Олег Гончаров.
Участие в мероприятии приняли члены общественной молодежной организации "Всероссийский студенческий корпус спасателей", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", юные представители фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", представители АНО "Комитет семей воинов Отечества", Ассоциации ветеранов СВО, молодые общественники из Общероссийского народного фронта, представители патриотических движений "Юнармия", "Движение первых", "Поисковое движение России", центра "Воин".
Российский лидер подошел к памятнику, напротив которого уже собрались участники церемонии, и тепло поприветствовал каждого из представителей религиозных конфессий.
Под звуки военного оркестра почетный караул возложил к подножию монумента гирлянду из цветов, перевитую лентой в цветах российского триколора.
Далее Путин и Патриарх Кирилл возложили к памятнику букеты цветов. Президент по традиции принес к подножию букет алых роз.
Вслед за президентом к подножию монумента возложили букеты красных гвоздик представители молодежных организаций и религиозные деятели.
День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России и впервые отметили в 2005 году. Праздник посвящен памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
празднование Дня народного единства - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
День народного единства — история, традиции и значение праздника 4 ноября
31 октября, 11:20
 
РоссияМоскваДамба АюшеевТалгат ТаджуддинАльбир КргановРоссийский объединенный Союз христиан веры евангельскойВолонтеры ПобедыОбщероссийский народный фронтДень народного единстваОбщество
 
 
