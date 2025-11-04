Путин выразил поддержку проекту "Современная музыкальная карта России"

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и гостям гала-концерта Всероссийского фестиваля "Современная музыкальная карта России", отметив, что проект служит сбережению культурного многообразия и популяризации самобытного творчества народов РФ.

"Уважаемые друзья! Приветствую вас на гала-концерте Всероссийского фестиваля "Современная музыкальная карта России". Инициатива проведения этого фестиваля получила широкую общественную поддержку. Проект состоялся как большое, по-настоящему знаковое событие в жизни страны, объединил поклонников музыки, выдающихся деятелей искусства, начинающих композиторов, артистов вокруг сбережения культурного многообразия и популяризации самобытного творчества народов России", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.