Путин выразил поддержку проекту "Современная музыкальная карта России"
Путин выразил поддержку проекту "Современная музыкальная карта России"
2025-11-04T14:41:00+03:00
россия
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и гостям гала-концерта Всероссийского фестиваля "Современная музыкальная карта России", отметив, что проект служит сбережению культурного многообразия и популяризации самобытного творчества народов РФ.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас на гала-концерте Всероссийского фестиваля "Современная музыкальная карта России". Инициатива проведения этого фестиваля получила широкую общественную поддержку. Проект состоялся как большое, по-настоящему знаковое событие в жизни страны, объединил поклонников музыки, выдающихся деятелей искусства, начинающих композиторов, артистов вокруг сбережения культурного многообразия и популяризации самобытного творчества народов России", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент убежден, что гала-концерт, который стал органичной частью праздничных мероприятий Дня народного единства, пройдет с успехом, а его насыщенная программа будет востребована публикой, интересна людям разных возрастов, раскроет богатство музыкальных и культурных традиций РФ
