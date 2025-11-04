Путин поручил рассмотреть прибавку баллов выпускникам центра "Воин"

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России проанализировать работу центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" и рассмотреть возможность установления дополнительных баллов ее выпускникам при поступлении в военные вузы, следует из перечня поручений президента по итогам Восточного экономического форума.
"Правительству Российской Федерации… проанализировать опыт работы автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи" и рассмотреть возможность установления дополнительных баллов при поступлении в военные образовательные организации высшего образования для выпускников этой организации", - говорится в документе.
Отмечается, что доложить об исполнении поручения необходимо до 15 апреля 2026 года.