Путину представят идеи о развитии в ДФО центра на базе Восточной биржи - РИА Новости, 04.11.2025
13:19 04.11.2025
Путину представят идеи о развитии в ДФО центра на базе Восточной биржи
Путину представят идеи о развитии в ДФО центра на базе Восточной биржи
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России подготовить предложения о развитии на Дальнем Востоке финансового центра на базе
россия, дальний восток, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, общество, экономика
Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Общество, Экономика
Путину представят идеи о развитии в ДФО центра на базе Восточной биржи

Путину представят идеи о развитии в ДФО финцентра на базе Восточной биржи

Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России подготовить предложения о развитии на Дальнем Востоке финансового центра на базе Восточной биржи.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Банком России и представить предложения по развитию на Дальнем Востоке финансового центра на базе акционерного общества "Восточная биржа имени В.В. Николаева", рассмотрев в том числе вопросы об установлении регуляторных особенностей функционирования этого центра в целях обеспечения благоприятных условий для привлечения финансовых средств и размещения акций российских компаний", - говорится в перечне.
Срок - 15 июля 2026 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
