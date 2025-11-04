Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил обеспечить развитие транспортно-логистических центров в ДФО - РИА Новости, 04.11.2025
13:09 04.11.2025
Путин поручил обеспечить развитие транспортно-логистических центров в ДФО
Путин поручил обеспечить развитие транспортно-логистических центров в ДФО - РИА Новости, 04.11.2025
Путин поручил обеспечить развитие транспортно-логистических центров в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить развитие транспортно-логистических центров на границе с Китаем и КНДР. РИА Новости, 04.11.2025
россия, китай, кндр (северная корея), владимир путин, михаил мишустин
Россия, Китай, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил обеспечить развитие транспортно-логистических центров в ДФО

Путин подписал указ о развитии транспортных центров на границе с Китаем и КНДР

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить развитие транспортно-логистических центров на границе с Китаем и КНДР.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ … принять меры по обеспечению развития на территории Дальневосточного федерального округа мультимодальных транспортно-логистических центров и повышению эффективности их работы, в том числе на территориях железнодорожных мостовых переходов Нижнеленинское – Тунцзян и БлаговещенскХэйхэ, а также строящегося мостового перехода через реку Туманная (в направлении Корейской Народно-Демократической Республики), обеспечив начало его функционирования в 2026 году и приведение в нормативное состояние подъездных автомобильных дорог к указанному строящемуся переходу", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2026 года и до 1 февраля 2027 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин поручил утвердить дорожную карту по производству редких металлов
РоссияКитайКНДР (Северная Корея)Владимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
