Путин поручил обеспечить развитие транспортно-логистических центров в ДФО

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить развитие транспортно-логистических центров на границе с Китаем и КНДР.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ … принять меры по обеспечению развития на территории Дальневосточного федерального округа мультимодальных транспортно-логистических центров и повышению эффективности их работы, в том числе на территориях железнодорожных мостовых переходов Нижнеленинское – Тунцзян и Благовещенск – Хэйхэ, а также строящегося мостового перехода через реку Туманная (в направлении Корейской Народно-Демократической Республики), обеспечив начало его функционирования в 2026 году и приведение в нормативное состояние подъездных автомобильных дорог к указанному строящемуся переходу", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2026 года и до 1 февраля 2027 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.