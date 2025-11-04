https://ria.ru/20251104/putin-2052758230.html
Путин поручил построить 10 технопарков на Дальнем Востоке и в Арктике
Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году построить не менее 10 промышленных парков и технопарков на Дальнем Востоке и в Арктике. РИА Новости, 04.11.2025
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году построить не менее 10 промышленных парков и технопарков на Дальнем Востоке и в Арктике.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:... с учетом ранее данных поручений обеспечить создание к 2030 году на территории Дальневосточного федерального округа и сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации не менее 10 промышленных парков, технопарков и бизнес-парков для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производственную деятельность по направлениям национальных технологических приоритетов, а также компаний, входящих в их кооперационные цепочки", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 февраля 2026 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин
