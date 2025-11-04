Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил построить 10 технопарков на Дальнем Востоке и в Арктике
13:06 04.11.2025
Путин поручил построить 10 технопарков на Дальнем Востоке и в Арктике
Путин поручил построить 10 технопарков на Дальнем Востоке и в Арктике
экономика
россия
дальний восток
арктика
владимир путин
михаил мишустин
экономика, россия, дальний восток, арктика, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Дальний Восток, Арктика, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил построить 10 технопарков на Дальнем Востоке и в Арктике

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году построить не менее 10 промышленных парков и технопарков на Дальнем Востоке и в Арктике.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:... с учетом ранее данных поручений обеспечить создание к 2030 году на территории Дальневосточного федерального округа и сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации не менее 10 промышленных парков, технопарков и бизнес-парков для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производственную деятельность по направлениям национальных технологических приоритетов, а также компаний, входящих в их кооперационные цепочки", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 февраля 2026 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин поручил обеспечить развитие транспортных центров на границе с Китаем
ЭкономикаРоссияДальний ВостокАрктикаВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
