Путин утвердил перечень поручений по итогам ВЭФ

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума.
Так, правительство должно к августу 2026 года разработать и утвердить стратегию развития Дальневосточного федерального округа на десятилетний период.
До 1 декабря текущего года глава государства поручил утвердить дорожную карту долгосрочного развития добычи и производства редких и редкоземельных металлов.
Правительство должно будет принять меры по развитию мультимодальных транспортно-логистических центров на границе с Китаем и КНДР. В частности — на территориях железнодорожных мостовых переходов Нижнеленинское — Тунцзян и Благовещенск — Хэйхэ, а также строящегося мостового перехода через реку Туманная. Соответствующие доклады поручено представить до 1 февраля 2026-го и до 1 февраля 2027 года.
Также к 2030 году в ДФО и на сухопутных территориях Арктической зоны необходимо создать не менее десяти промышленных парков, технопарков и бизнес-парков для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства.
Программу дальневосточной и арктической ипотеки поручено расширить на:
- семьи с третьим и последующими детьми, родившимися после 1 января 2024 года;
- всех работников государственных или муниципальных учебных заведений в ДФО и на арктических сухопутных территориях;
- вторичное жилье в городах, где не ведется строительство многоквартирных домов.
Совместно с Центральным банком кабинет министров до 15 июля 2026 года должен подготовить и представить предложения о развитии на Дальнем Востоке финансового центра на базе Восточной биржи.
Десятый Восточный экономический форум прошел с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой в этом году стала "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".
Путин принял участие в пленарном заседании, большую часть дискуссии посвятив международной повестке. Затрагивалось сотрудничество с азиатскими партнерами, совместные с ними проекты и развитие Дальнего Востока.
Актуальные для региона проблемы вместе с президентом затронули премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон, глава правительства Монголии Гомбожавын Занданшатар, зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Путин подчеркнул, что у России со странами региона добрососедские отношения.
