Рейтинг@Mail.ru
Путин утвердил перечень поручений по итогам ВЭФ - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 04.11.2025 (обновлено: 16:00 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/putin-2052757323.html
Путин утвердил перечень поручений по итогам ВЭФ
Путин утвердил перечень поручений по итогам ВЭФ - РИА Новости, 04.11.2025
Путин утвердил перечень поручений по итогам ВЭФ
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T12:58:00+03:00
2025-11-04T16:00:00+03:00
экономика
дальний восток
владимир путин
ипотека
арктика
россия
общество
промышленность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg
https://ria.ru/20251103/rossija-2052608801.html
https://ria.ru/20251028/ipoteka-2051103556.html
https://ria.ru/20250905/putin-2039914069.html
https://ria.ru/20250905/putin-2039935394.html
дальний восток
арктика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eb507a3b3eca8bd2b1981dbf91f86fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дальний восток, владимир путин, ипотека, арктика, россия, общество, промышленность, полезные ископаемые, металлы, редкоземельные металлы, предприниматели, бизнес, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), малый бизнес
Экономика, Дальний Восток, Владимир Путин, Ипотека, Арктика, Россия, Общество, Промышленность, Полезные ископаемые, металлы, редкоземельные металлы, Предприниматели, Бизнес, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Малый бизнес

Путин утвердил перечень поручений по итогам ВЭФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума.
Так, правительство должно к августу 2026 года разработать и утвердить стратегию развития Дальневосточного федерального округа на десятилетний период.
Паспорт и посадочные талоны - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Россия работает над ответной отменой виз для туристов из Китая
3 ноября, 11:44
До 1 декабря текущего года глава государства поручил утвердить дорожную карту долгосрочного развития добычи и производства редких и редкоземельных металлов.
Правительство должно будет принять меры по развитию мультимодальных транспортно-логистических центров на границе с Китаем и КНДР. В частности — на территориях железнодорожных мостовых переходов Нижнеленинское — Тунцзян и БлаговещенскХэйхэ, а также строящегося мостового перехода через реку Туманная. Соответствующие доклады поручено представить до 1 февраля 2026-го и до 1 февраля 2027 года.

Также к 2030 году в ДФО и на сухопутных территориях Арктической зоны необходимо создать не менее десяти промышленных парков, технопарков и бизнес-парков для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства.
Деньги - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Почти 2,4 тыс семей в Приморье получили 1 млн руб на погашение ипотеки
28 октября, 10:15
Программу дальневосточной и арктической ипотеки поручено расширить на:
  • семьи с третьим и последующими детьми, родившимися после 1 января 2024 года;
  • всех работников государственных или муниципальных учебных заведений в ДФО и на арктических сухопутных территориях;
  • вторичное жилье в городах, где не ведется строительство многоквартирных домов.
Совместно с Центральным банком кабинет министров до 15 июля 2026 года должен подготовить и представить предложения о развитии на Дальнем Востоке финансового центра на базе Восточной биржи.
Встреча Путина с губернатором Приморского края Кожемяко - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин и Кожемяко обсудили туристические проекты в Приморье
5 сентября, 10:43
Десятый Восточный экономический форум прошел с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой в этом году стала "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".
Путин принял участие в пленарном заседании, большую часть дискуссии посвятив международной повестке. Затрагивалось сотрудничество с азиатскими партнерами, совместные с ними проекты и развитие Дальнего Востока.
Актуальные для региона проблемы вместе с президентом затронули премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон, глава правительства Монголии Гомбожавын Занданшатар, зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Путин подчеркнул, что у России со странами региона добрососедские отношения.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
"Есть хорошие предложения". Путин рассказал о будущем России и мира
5 сентября, 13:34
 
ЭкономикаДальний ВостокВладимир ПутинИпотекаАрктикаРоссияОбществоПромышленностьПолезные ископаемыеметаллыредкоземельные металлыПредпринимателиБизнесМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)Малый бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала