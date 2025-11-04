Путин постановил отмечать День языков восьмого сентября

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня языков Российской Федерации, который будет отмечаться 8 сентября, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"В целях сохранения и поддержки языков народов Российской Федерации постановляю: установить День языков народов Российской Федерации и отмечать его 8 сентября", — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.