Путин постановил отмечать День языков восьмого сентября
09:14 04.11.2025 (обновлено: 12:06 04.11.2025)
Путин постановил отмечать День языков восьмого сентября
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня языков Российской Федерации, который будет отмечаться 8 сентября, соответствующий указ размещен... РИА Новости, 04.11.2025
Путин постановил отмечать День языков восьмого сентября

Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня языков Российской Федерации, который будет отмечаться 8 сентября, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях сохранения и поддержки языков народов Российской Федерации постановляю: установить День языков народов Российской Федерации и отмечать его 8 сентября", — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Также президент подписал указ об учреждении Дня коренных малочисленных народов России, который будет отмечаться 30 апреля.
В России появился новый праздник
