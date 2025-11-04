https://ria.ru/20251104/putin-2052728562.html
Путин постановил отмечать День языков восьмого сентября
Путин постановил отмечать День языков восьмого сентября - РИА Новости, 04.11.2025
Путин постановил отмечать День языков восьмого сентября
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня языков Российской Федерации, который будет отмечаться 8 сентября
общество
россия
владимир путин
россия
Путин утвердил два новых праздника в России в апреле и сентябре
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня языков Российской Федерации, который будет отмечаться 8 сентября, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях сохранения и поддержки языков народов Российской Федерации постановляю: установить День языков народов Российской Федерации и отмечать его 8 сентября", — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Также президент подписал указ
об учреждении Дня коренных малочисленных народов России, который будет отмечаться 30 апреля.