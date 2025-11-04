Рейтинг@Mail.ru
Путин в День народного единства утвердил два новых праздника
09:11 04.11.2025 (обновлено: 10:04 04.11.2025)
Путин в День народного единства утвердил два новых праздника
Путин в День народного единства утвердил два новых праздника
Президент России Владимир Путин постановил ежегодно 8 сентября отмечать День языков народов России, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 04.11.2025
общество, россия, день народного единства, владимир путин
Общество, Россия, День народного единства, Владимир Путин

Путин в День народного единства утвердил два новых праздника

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил ежегодно 8 сентября отмечать День языков народов России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях сохранения и поддержки языков народов Российской Федерации постановляю: установить День языков народов Российской Федерации и отмечать его 8 сентября", — говорится в документе.
Священники в День народного единства провели службу для бойцов "Днепра"
Он также подписал указ об учреждении Дня коренных малочисленных народов России — 30 апреля. Праздник установят в целях сохранения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов.
Оба указа вступают в силу со дня подписания.
Сегодня в России празднуют День народного единства — государственный праздник, который учредили по инициативе Межрелигиозного совета России. Впервые его отметили 4 ноября 2005 года. С тех пор этот день является официальным выходным.
История праздника связана с 1612 годом, когда благодаря народному ополчению, возглавляемому Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, удалось изгнать польских захватчиков из Москвы и закончить период Смутного времени.
Праздничный баннер к Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
День народного единства в России
