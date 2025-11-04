Путин в День народного единства утвердил два новых праздника

"В целях сохранения и поддержки языков народов Российской Федерации постановляю: установить День языков народов Российской Федерации и отмечать его 8 сентября", — говорится в документе.

Сегодня в России празднуют День народного единства — государственный праздник, который учредили по инициативе Межрелигиозного совета России. Впервые его отметили 4 ноября 2005 года. С тех пор этот день является официальным выходным.