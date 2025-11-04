Глава России Владимир Путин вручает государственные награды и премии президента в Кремле
https://ria.ru/20251104/putin-2052721537.html
Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция
Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция - РИА Новости, 04.11.2025
Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция
Глава России Владимир Путин вручает государственные награды и премии президента в Кремле РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T17:52:00+03:00
2025-11-04T17:52:00+03:00
2025-11-04T17:52:00+03:00
политика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052724053_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_df790382072102408080b9f5ff32e0a8.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052724053_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e1844edd08aaa4e5b627c10e3198a1f7.jpg
Путин вручает государственные награды в Кремле
Путин вручает государственные награды в Кремле
2025-11-04T17:52
true
PT69M31S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, видео
Политика, Россия
Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция
Глава России Владимир Путин вручает государственные награды и премии президента в Кремле
2025-11-04T17:52
true
PT69M31S