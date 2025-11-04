Рейтинг@Mail.ru
Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому - РИА Новости, 04.11.2025
00:04 04.11.2025
Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Президент России Владимир Путин 4 ноября, в День народного единства, вместе с представителями религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций... РИА Новости, 04.11.2025
россия, ссср, германия, владимир путин, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский, молодая гвардия , русская православная церковь, русский музей, общество, день народного единства
Россия, СССР, Германия, Владимир Путин, Кузьма Минин (Сухорукий), Дмитрий Пожарский, Молодая гвардия , Русская православная церковь, Русский музей, Общество, День народного единства
Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в День народного единства
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в День народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в День народного единства. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 ноября, в День народного единства, вместе с представителями религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
Также во вторник, 4 ноября в Екатерининском зале Кремля Путин вручит государственные награды и премии президента за вклад в укрепление единства российской нации. В числе награждаемых – представители общественных и религиозных организаций, деловой элиты, иностранные деятели культуры.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Кремле в День народного единства пройдет церемония вручения госнаград
Вчера, 21:38
В этот же день глава государства посетит выставку-форум "Православная Русь – к Дню народного единства" в Центральном выставочном зале "Манеж". Там он ознакомится с деятельностью благотворительного фонда "Христианское милосердие", а также осмотрит экспозицию "Великая Победа. Россия – моя история", рассказывающую о героической борьбе народов СССР с мировым фашизмом.

Россия — моя история

Выставка, приуроченная ко Дню народного единства, охватывает период от вторжения войск нацистской Германии и ее сателлитов в пределы СССР 22 июня 1941 года до подписания Акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года, который официально завершил Вторую мировую войну.
В экспозиции представлены более 700 экспонатов. Это уникальные архивные документы и музейные артефакты периода Великой Отечественной войны из 50 федеральных и ведомственных архивов и музеев России и Белоруссии, из частных коллекций.
Среди экспонатов - директива Наркома обороны СССР № 1 о приведении войск в боевую готовность, постановление президиума Верховного Совета СССР о создании Государственного комитета обороны, "Блокадный дневник" Ольги Бергольц, меч в ножнах, подаренный королем Великобритании Георгом VI гражданам Сталинграда в 1943 году, черновик личного послания Иосифа Сталина президенту США Франклину Рузвельту с критикой позиции союзников в отношении открытия второго фронта в Европе, автограф речи маршала Георгия Жукова, которую он произнес на Параде Победы 24 июня 1945 года, подлинный Акт военной капитуляции Германии от 8 мая 1945 года, Акт о капитуляции Японии и многое другое.
Итоговый вариант памятника царю Ивану IV Грозному в Вологде - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Вологде откроют памятник Ивану Грозному в День народного единства
Вчера, 12:55
Посетители смогут увидеть личные вещи героев Великой Отечественной войны, участников подпольной антифашисткой организации "Молодая гвардия": записную книжку Зои Космодемьянской, наградной лист летчика Алексея Маресьева, шинель снайпера Людмилы Павличенко.
В раздел "Обыкновенный нацизм" включены документы о преступлениях немецко-фашистских захватчиков, украинских и прибалтийских националистов, о чудовищном отношении оккупантов к советским военнопленным и мирным гражданам, заключенным концлагерей.
Выставку организовали Патриарший совет по культуре Русской православной церкви, министерство культуры, министерство просвещения, федеральное архивное агентство, правительство Москвы, Государственный архив, Русский музей, фонд "Моя история", исторический мультимедийный парк "Россия - Моя история".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
День народного единства символизирует сплоченность общества, заявил Путин
31 октября, 10:38

Сила в единстве

День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили в 2005 году. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
Праздник посвящен памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Президент России не раз указывал на то, что на всех переломных этапах российской истории единство народа было главной составляющей развития страны, и просил уделять особое внимание вопросам сохранения межнационального согласия и гражданского мира в РФ.
Многообразие этносов, традиций и культур России он называл общим достоянием и преимуществом страны и ее граждан и подчеркивал, что День народного единства олицетворяет сплоченность российского общества и преемственность поколений.
празднование Дня народного единства - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
День народного единства — история, традиции и значение праздника 4 ноября
31 октября, 11:20
 
РоссияСССРГерманияВладимир ПутинКузьма Минин (Сухорукий)Дмитрий ПожарскийМолодая гвардияРусская православная церковьРусский музейОбществоДень народного единства
 
 
