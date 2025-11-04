Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в День народного единства. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в День народного единства

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 ноября, в День народного единства, вместе с представителями религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

Также во вторник, 4 ноября в Екатерининском зале Кремля Путин вручит государственные награды и премии президента за вклад в укрепление единства российской нации. В числе награждаемых – представители общественных и религиозных организаций, деловой элиты, иностранные деятели культуры.

В этот же день глава государства посетит выставку-форум "Православная Русь – к Дню народного единства" в Центральном выставочном зале "Манеж". Там он ознакомится с деятельностью благотворительного фонда "Христианское милосердие", а также осмотрит экспозицию "Великая Победа. Россия – моя история", рассказывающую о героической борьбе народов СССР с мировым фашизмом.

Россия — моя история

Выставка, приуроченная ко Дню народного единства, охватывает период от вторжения войск нацистской Германии и ее сателлитов в пределы СССР 22 июня 1941 года до подписания Акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года, который официально завершил Вторую мировую войну.

В экспозиции представлены более 700 экспонатов. Это уникальные архивные документы и музейные артефакты периода Великой Отечественной войны из 50 федеральных и ведомственных архивов и музеев России и Белоруссии , из частных коллекций.

В раздел "Обыкновенный нацизм" включены документы о преступлениях немецко-фашистских захватчиков, украинских и прибалтийских националистов, о чудовищном отношении оккупантов к советским военнопленным и мирным гражданам, заключенным концлагерей.

Сила в единстве

День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили в 2005 году. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

Президент России не раз указывал на то, что на всех переломных этапах российской истории единство народа было главной составляющей развития страны, и просил уделять особое внимание вопросам сохранения межнационального согласия и гражданского мира в РФ.