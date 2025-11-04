Рейтинг@Mail.ru
"Хорошие русские" в Европе осознали, что им мстят за Путина
08:00 04.11.2025 (обновлено: 09:35 04.11.2025)
"Хорошие русские" в Европе осознали, что им мстят за Путина
"Хорошие русские" в Европе осознали, что им мстят за Путина - РИА Новости, 04.11.2025
"Хорошие русские" в Европе осознали, что им мстят за Путина
Накануне Дня народного единства те, кто не просто отрицают его, но и назначили себя "освободителями народа России от диктатуры", вдруг заговорили о "неофашизме... РИА Новости, 04.11.2025
аналитика
2025
Петр Акопов
Петр Акопов
россия, европа, киев, парламентская ассамблея совета европы, евросоюз, euroclear, аналитика
Россия, Европа, Киев, Парламентская ассамблея Совета Европы, Евросоюз, Euroclear, Аналитика

"Хорошие русские" в Европе осознали, что им мстят за Путина

Петр Акопов
Петр Акопов
Накануне Дня народного единства те, кто не просто отрицают его, но и назначили себя "освободителями народа России от диктатуры", вдруг заговорили о "неофашизме на Западе". Что же случилось?
Вчера в Брюсселе состоялось заседание "Антивоенного комитета России", внесенного у нас в стране в реестр экстремистских и террористических организаций, — то ли прообраза "российского правительства в изгнании", то ли руководящего органа антипутинской эмиграции. Знакомые все лица — от Ходорковского* и Касьянова* до Быкова* и Каспарова*. Обсуждали большую политику: "диалог с Европой". Ведь недавно ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) учредила специальную платформу для диалога с эмиграцией, так что наши иноагенты скоро станут хоть и не представителями "параллельной России" в ПАСЕ, то хотя бы лицами, имеющими европейское признание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Элиты Европы в отчаянии: Гренландия готовится отражать российскую агрессию
Вчера, 08:00
Все это очень важно для них, но буквально накануне заседания случилась пренеприятнейшая история.
Британско-литовский онлайн-банк Revolut во исполнение 19 пакета антироссийских санкций ЕС начал блокировать аккаунты, то есть счета эмигрантов. Тех из них, кто живет по долгосрочным гуманитарным визам, а это в основном как раз наши "политические". То есть банк требует загрузить вид на жительство в ЕС — и, не дожидаясь этого, блокирует счет. А учитывая, что этим онлайн-банком пользуются многие "политэмигранты", началась массовая истерика и скандал. Тут уж не до обсуждения "переговоров с Европой о будущем России" — собственный завтрашний день в тумане.
До этой блокировки — как очень надеются эмигранты, временной, — главной финансовой проблемой казалась другая. Как разблокировать акции, хранящиеся в бельгийском депозитарии Euroclear , где их лежит почти на 200 миллиардов евро. Понятно, что речь не обо всей сумме, принадлежащей россиянам, а о только о той ее части, что относится к накоплениям "хороших русских", уехавших на Запад. Там сумма немаленькая — и добрые "хорошие русские" даже готовы отдать часть ее Киеву. Небольшую, процентов десять, но европейцы почему-то не идут навстречу. А тут еще и новая напасть, с этим Revolut (название еще такое двусмысленное: сразу и не поймешь, про валюты или про революцию). Так что волновались все, но правду-матку рубил только заслуженный "борец с режимом" Евгений Чичваркин*. Бывший российский бизнесмен, убежавший в Лондон еще в конце нулевых из-за проблем с УК России, постепенно превратился в "политического эмигранта" и участника всевозможных "комитетов спасения России". Его явно разозлило то, что он слышал от коллег по АКР, включая Ходорковского*.
Для начала он выразил уверенность в том, что никакие акции в Euroclear разблокированы не будут "до конца войны". Потому что "хорошие русские" предлагают Киеву жалкие десять процентов, а там хотят все или как минимум половину. Но больше всего Чичваркина* возмутила не жадность Зеленского, а позиция европейцев. Он жаловался на то, что ему, живущему в Британии в статусе беженца (да, подобные "беженцы" в свое время внесли заметный вклад в рост цен на недвижимость в столице королевства), в свое время заблокировали счет за перевод с одного собственного счета на другой просто потому, что он исходил от гражданина России (паспорт-то у него остался). Возмущался, что ему пытались запретить продавать массандровские вина (Чичваркин* владеет винным бутиком), хотя самое молодое из них было произведено еще в СССР. А в итоге просто назвал давление на живущих в Европе граждан России "неофашизмом" и объяснил его причину: "Они не могут справиться с Путиным, поэтому будут воевать с нами... Нас назначили страной четвертого мира. У них задача — ограбить. Мы имеем дело с очень недалекими людьми".
Удивительно, да? На 17 году жизни в Британии, на 12 году начала санкционной войны с Россией после Крыма, на четвертом году попыток экономически задушить Россию на Евгения Чичваркина* снизошло озарение — и он заговорил языком "путинской пропаганды". Никакое увлечение контрабандой телефонов, наркотиками, поддержкой антикремлевского протеста в России, виноторговлей и прочим не могло открыть глаза уже перешагнувшему полувековой рубеж выходцу из Питера — и только британские в частности и западные в целом "недалекие люди" смогли это сделать.
Одна только поправка к словам Чичваркина*: никто не в силах назначить Россию страной ни четвертого, ни десятого мира. Русские смогут не только защитить себя от тех, кто хочет нас ограбить, но и взыскать с них ущерб. Беззащитными будут только те, кто сначала сам выписал себя из русских, а потом еще и добровольно стал подсказывать нашим противникам, как лучше и быстрее "поставить Россию на колени". Космополиты, недограждане "свободного мира", "хорошие русские" — неважно, как их называть: предателей не любит никто, включая тех, кто пользуется их услугами.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
У Британии есть за что ненавидеть Россию
Вчера, 08:00
 
РоссияЕвропаКиевПарламентская ассамблея Совета ЕвропыЕвросоюзEuroclearАналитика
 
 
