Накануне Дня народного единства те, кто не просто отрицают его, но и назначили себя "освободителями народа России от диктатуры", вдруг заговорили о "неофашизме на Западе". Что же случилось?
Вчера в Брюсселе состоялось заседание "Антивоенного комитета России", внесенного у нас в стране в реестр экстремистских и террористических организаций, — то ли прообраза "российского правительства в изгнании", то ли руководящего органа антипутинской эмиграции. Знакомые все лица — от Ходорковского* и Касьянова* до Быкова* и Каспарова*. Обсуждали большую политику: "диалог с Европой". Ведь недавно ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) учредила специальную платформу для диалога с эмиграцией, так что наши иноагенты скоро станут хоть и не представителями "параллельной России" в ПАСЕ, то хотя бы лицами, имеющими европейское признание.
Все это очень важно для них, но буквально накануне заседания случилась пренеприятнейшая история.
Британско-литовский онлайн-банк Revolut во исполнение 19 пакета антироссийских санкций ЕС начал блокировать аккаунты, то есть счета эмигрантов. Тех из них, кто живет по долгосрочным гуманитарным визам, а это в основном как раз наши "политические". То есть банк требует загрузить вид на жительство в ЕС — и, не дожидаясь этого, блокирует счет. А учитывая, что этим онлайн-банком пользуются многие "политэмигранты", началась массовая истерика и скандал. Тут уж не до обсуждения "переговоров с Европой о будущем России" — собственный завтрашний день в тумане.
До этой блокировки — как очень надеются эмигранты, временной, — главной финансовой проблемой казалась другая. Как разблокировать акции, хранящиеся в бельгийском депозитарии Euroclear , где их лежит почти на 200 миллиардов евро. Понятно, что речь не обо всей сумме, принадлежащей россиянам, а о только о той ее части, что относится к накоплениям "хороших русских", уехавших на Запад. Там сумма немаленькая — и добрые "хорошие русские" даже готовы отдать часть ее Киеву. Небольшую, процентов десять, но европейцы почему-то не идут навстречу. А тут еще и новая напасть, с этим Revolut (название еще такое двусмысленное: сразу и не поймешь, про валюты или про революцию). Так что волновались все, но правду-матку рубил только заслуженный "борец с режимом" Евгений Чичваркин*. Бывший российский бизнесмен, убежавший в Лондон еще в конце нулевых из-за проблем с УК России, постепенно превратился в "политического эмигранта" и участника всевозможных "комитетов спасения России". Его явно разозлило то, что он слышал от коллег по АКР, включая Ходорковского*.
Для начала он выразил уверенность в том, что никакие акции в Euroclear разблокированы не будут "до конца войны". Потому что "хорошие русские" предлагают Киеву жалкие десять процентов, а там хотят все или как минимум половину. Но больше всего Чичваркина* возмутила не жадность Зеленского, а позиция европейцев. Он жаловался на то, что ему, живущему в Британии в статусе беженца (да, подобные "беженцы" в свое время внесли заметный вклад в рост цен на недвижимость в столице королевства), в свое время заблокировали счет за перевод с одного собственного счета на другой просто потому, что он исходил от гражданина России (паспорт-то у него остался). Возмущался, что ему пытались запретить продавать массандровские вина (Чичваркин* владеет винным бутиком), хотя самое молодое из них было произведено еще в СССР. А в итоге просто назвал давление на живущих в Европе граждан России "неофашизмом" и объяснил его причину: "Они не могут справиться с Путиным, поэтому будут воевать с нами... Нас назначили страной четвертого мира. У них задача — ограбить. Мы имеем дело с очень недалекими людьми".
Удивительно, да? На 17 году жизни в Британии, на 12 году начала санкционной войны с Россией после Крыма, на четвертом году попыток экономически задушить Россию на Евгения Чичваркина* снизошло озарение — и он заговорил языком "путинской пропаганды". Никакое увлечение контрабандой телефонов, наркотиками, поддержкой антикремлевского протеста в России, виноторговлей и прочим не могло открыть глаза уже перешагнувшему полувековой рубеж выходцу из Питера — и только британские в частности и западные в целом "недалекие люди" смогли это сделать.
Одна только поправка к словам Чичваркина*: никто не в силах назначить Россию страной ни четвертого, ни десятого мира. Русские смогут не только защитить себя от тех, кто хочет нас ограбить, но и взыскать с них ущерб. Беззащитными будут только те, кто сначала сам выписал себя из русских, а потом еще и добровольно стал подсказывать нашим противникам, как лучше и быстрее "поставить Россию на колени". Космополиты, недограждане "свободного мира", "хорошие русские" — неважно, как их называть: предателей не любит никто, включая тех, кто пользуется их услугами.
08:00