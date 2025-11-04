Для начала он выразил уверенность в том, что никакие акции в Euroclear разблокированы не будут "до конца войны". Потому что "хорошие русские" предлагают Киеву жалкие десять процентов, а там хотят все или как минимум половину. Но больше всего Чичваркина* возмутила не жадность Зеленского, а позиция европейцев. Он жаловался на то, что ему, живущему в Британии в статусе беженца (да, подобные "беженцы" в свое время внесли заметный вклад в рост цен на недвижимость в столице королевства), в свое время заблокировали счет за перевод с одного собственного счета на другой просто потому, что он исходил от гражданина России (паспорт-то у него остался). Возмущался, что ему пытались запретить продавать массандровские вина (Чичваркин* владеет винным бутиком), хотя самое молодое из них было произведено еще в СССР. А в итоге просто назвал давление на живущих в Европе граждан России "неофашизмом" и объяснил его причину: "Они не могут справиться с Путиным, поэтому будут воевать с нами... Нас назначили страной четвертого мира. У них задача — ограбить. Мы имеем дело с очень недалекими людьми".