Путин поручил обеспечить разработку программ здоровьесбережения
2025-11-04T13:22:00+03:00
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить разработку региональных программ здоровьесбережения и их реализацию с 2026 года в целях устойчивого естественного прироста населения.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликован на сайте
Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа… Обеспечить разработку региональных программ здоровьесбережения и их реализацию начиная с 2026 года в целях устойчивого естественного прироста населения, а также ежегодное софинансирование этих программ за счет средств федерального бюджета начиная с 2027 года. В целях обеспечения доступности медицинской помощи в отдаленных, труднодоступных местностях и в сельской местности, в том числе за счет повышения уровня обеспеченности врачебными кадрами, предусмотреть создание региональных центров мобильных бригад" - говорится в перечне.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 октября 2026 года.