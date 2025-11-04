Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил обеспечить разработку программ здоровьесбережения - РИА Новости, 04.11.2025
13:22 04.11.2025
Путин поручил обеспечить разработку программ здоровьесбережения
Путин поручил обеспечить разработку программ здоровьесбережения
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить разработку региональных программ здоровьесбережения и их реализацию с 2026 года в целях устойчивого... РИА Новости, 04.11.2025
2025
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Путин поручил обеспечить разработку программ здоровьесбережения

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить разработку региональных программ здоровьесбережения и их реализацию с 2026 года в целях устойчивого естественного прироста населения.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Путин рассказал, от чего зависит здоровье нации
29 октября, 14:13
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа… Обеспечить разработку региональных программ здоровьесбережения и их реализацию начиная с 2026 года в целях устойчивого естественного прироста населения, а также ежегодное софинансирование этих программ за счет средств федерального бюджета начиная с 2027 года. В целях обеспечения доступности медицинской помощи в отдаленных, труднодоступных местностях и в сельской местности, в том числе за счет повышения уровня обеспеченности врачебными кадрами, предусмотреть создание региональных центров мобильных бригад" - говорится в перечне.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 октября 2026 года.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Путин поручил включить новые параметры в цифровую платформу "Здоровье"
8 сентября, 20:00
 
