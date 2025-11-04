https://ria.ru/20251104/putin--2052760036.html
Путин поручил запустить единый режим для новых технологий во всем ДФО
Путин поручил запустить единый режим для новых технологий во всем ДФО - РИА Новости, 04.11.2025
Путин поручил запустить единый режим для новых технологий во всем ДФО
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить применение единого экспериментального правового режима при внедрении новых технологий во всех... РИА Новости, 04.11.2025
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить применение единого экспериментального правового режима при внедрении новых технологий во всех субъектах РФ Дальневосточного федерального округа (ДФО), в частности, речь идет об использования беспилотников, цифровых платформ, технологий искусственного интеллекта.
Соответствующее поручение дано по итогам Восточного экономического форума, его во вторник опубликовал Кремль.
"Правительству Российской Федерации: обеспечить применение единого экспериментального правового режима при внедрении новых технологий во всех субъектах РФ
, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в первую очередь в сфере использования беспилотных систем в различных секторах экономики, в сфере развития цифровых платформ (включая проведение закупок для государственных и муниципальных нужд через отечественные цифровые платформы электронной коммерции), искусственного интеллекта и оборота данных", - говорится в документе.
Кроме того, Путин
поручил принять решение о применении единого экспериментального правового режима при внедрении новых технологий на отдельных сухопутных территориях Арктической зоны РФ.
Доклад об исполнении поручений необходимо подготовить до 1 февраля 2026 года, уточняется в документе.
В сентябре, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, Путин предложил распространить экспериментальный режим использования беспилотников на весь Дальний Восток
, а также расширить его на такие направления, как использование цифровых платформ, искусственный интеллект и оборот данных.