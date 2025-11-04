https://ria.ru/20251104/putin--2052758392.html
Путин поручил внести изменения в дальневосточную и арктическую ипотеки
Путин поручил внести изменения в дальневосточную и арктическую ипотеки - РИА Новости, 04.11.2025
Путин поручил внести изменения в дальневосточную и арктическую ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря обеспечить внесение изменений в дальневосточную и арктическую ипотеку для распространения этих... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T13:07:00+03:00
2025-11-04T13:07:00+03:00
2025-11-04T13:07:00+03:00
россия
михаил мишустин
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745458813_0:0:3019:1698_1920x0_80_0_0_e6b0af5e5866450b8d0ea6ea06f12556.jpg
https://ria.ru/20251103/rossija-2052578306.html
https://ria.ru/20251103/gosduma-2052559834.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745458813_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_defc2a3b06ee8a5fbb8445dab59944ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, владимир путин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Общество
Путин поручил внести изменения в дальневосточную и арктическую ипотеки
Владимир Путин поручил внести изменения в дальневосточную и арктическую ипотеки
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря обеспечить внесение изменений в дальневосточную и арктическую ипотеку для распространения этих программ.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликован на сайте
Кремля.
"Правительству Российской Федерации:... обеспечить внесение в условия программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" изменений, предусматривающих распространение этой программы: на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года (без учета требования, касающегося возраста заемщика); на вторичный рынок жилья в городах, в которых на отчетную дату не ведется строительство многоквартирных домов или количество строящихся многоквартирных домов не превышает двух единиц согласно данным проектных деклараций, размещенных в единой информационной системе жилищного строительства, с учетом таких критериев, как год постройки и состояние дома; на всех работников государственных или муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, а также на сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации (без учета требований, касающихся должности, возраста и семейного положения заемщика)", - говорится в перечне.
Срок - 1 декабря 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.