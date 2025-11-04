Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил внести изменения в дальневосточную и арктическую ипотеки - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/putin--2052758392.html
Путин поручил внести изменения в дальневосточную и арктическую ипотеки
Путин поручил внести изменения в дальневосточную и арктическую ипотеки - РИА Новости, 04.11.2025
Путин поручил внести изменения в дальневосточную и арктическую ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря обеспечить внесение изменений в дальневосточную и арктическую ипотеку для распространения этих... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T13:07:00+03:00
2025-11-04T13:07:00+03:00
россия
михаил мишустин
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745458813_0:0:3019:1698_1920x0_80_0_0_e6b0af5e5866450b8d0ea6ea06f12556.jpg
https://ria.ru/20251103/rossija-2052578306.html
https://ria.ru/20251103/gosduma-2052559834.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745458813_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_defc2a3b06ee8a5fbb8445dab59944ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, владимир путин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Общество
Путин поручил внести изменения в дальневосточную и арктическую ипотеки

Владимир Путин поручил внести изменения в дальневосточную и арктическую ипотеки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря обеспечить внесение изменений в дальневосточную и арктическую ипотеку для распространения этих программ.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В России планируют увеличить накопительный взнос по военной ипотеке
3 ноября, 05:38
"Правительству Российской Федерации:... обеспечить внесение в условия программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" изменений, предусматривающих распространение этой программы: на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года (без учета требования, касающегося возраста заемщика); на вторичный рынок жилья в городах, в которых на отчетную дату не ведется строительство многоквартирных домов или количество строящихся многоквартирных домов не превышает двух единиц согласно данным проектных деклараций, размещенных в единой информационной системе жилищного строительства, с учетом таких критериев, как год постройки и состояние дома; на всех работников государственных или муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, а также на сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации (без учета требований, касающихся должности, возраста и семейного положения заемщика)", - говорится в перечне.
Срок - 1 декабря 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Госдуме предложили ввести механизм списания ипотеки для учителей в селах
3 ноября, 01:13
 
РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала