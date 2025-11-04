Путин поручил внести изменения в дальневосточную и арктическую ипотеки

"Правительству Российской Федерации:... обеспечить внесение в условия программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" изменений, предусматривающих распространение этой программы: на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года (без учета требования, касающегося возраста заемщика); на вторичный рынок жилья в городах, в которых на отчетную дату не ведется строительство многоквартирных домов или количество строящихся многоквартирных домов не превышает двух единиц согласно данным проектных деклараций, размещенных в единой информационной системе жилищного строительства, с учетом таких критериев, как год постройки и состояние дома; на всех работников государственных или муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, а также на сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации (без учета требований, касающихся должности, возраста и семейного положения заемщика)", - говорится в перечне.