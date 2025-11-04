Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил установить единый подход к определению понятия "агломерация"
12:58 04.11.2025
Путин поручил установить единый подход к определению понятия "агломерация"
Путин поручил установить единый подход к определению понятия "агломерация"
Президент России Владимир Путин поручил установить единый подход к определению понятия "агломерация" в РФ. РИА Новости, 04.11.2025
россия, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Путин поручил установить единый подход к определению понятия "агломерация" в РФ

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил установить единый подход к определению понятия "агломерация" в РФ.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Путин подписал закон о защите русского языка
24 июня, 16:15
"Правительству РФ совместно с Государственной Думой Федерального Собрания РФ по итогам реализации пилотного проекта, предусмотренного пунктом 7 настоящего перечня поручений, обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, в том числе касающихся установления единого подхода к определению понятия "агломерация" и определению механизмов взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований, территории которых полностью или частично входят в состав агломераций", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения - 15 декабря 2029 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Москва - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Путин подписал указ о продвижении русского языка
11 июля, 17:49
 
Россия Владимир Путин Михаил Мишустин Вячеслав Володин Госдума РФ Общество
 
 
