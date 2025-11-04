https://ria.ru/20251104/putin--2052757193.html
Путин поручил утвердить дорожную карту по производству редких металлов
Путин поручил утвердить дорожную карту по производству редких металлов - РИА Новости, 04.11.2025
Путин поручил утвердить дорожную карту по производству редких металлов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря утвердить дорожную карту долгосрочного развития добычи и производства редких и редкоземельных... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T12:57:00+03:00
2025-11-04T12:57:00+03:00
2025-11-04T12:57:00+03:00
владимир путин
михаил мишустин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917186345_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_95b15540e1ca89aae25d05c7e90b909f.jpg
https://ria.ru/20250221/putin-2000841288.html
https://ria.ru/20250922/rossiya-2043588535.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_716:109:3155:1938_1920x0_80_0_0_415f2633f45caab5feb6f06af3b59ada.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, михаил мишустин, россия, общество
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия, Общество
Путин поручил утвердить дорожную карту по производству редких металлов
Путин поручил утвердить дорожную карту развития производства редких металлов