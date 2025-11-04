Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил утвердить дорожную карту по производству редких металлов - РИА Новости, 04.11.2025
12:57 04.11.2025
Путин поручил утвердить дорожную карту по производству редких металлов
2025-11-04T12:57:00+03:00
2025-11-04T12:57:00+03:00
владимир путин
михаил мишустин
россия
общество
россия
владимир путин, михаил мишустин, россия, общество
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия, Общество
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря утвердить дорожную карту долгосрочного развития добычи и производства редких и редкоземельных металлов.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Путин заявил о важности развития добычи редкоземельных металлов
21 февраля, 16:09
"Правительству Российской Федерации:... с учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий (дорожную карту) по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов", - говорится в перечне.
Срок - 1 декабря 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин поручил ввести в оборот сырьевые товары с драгоценными металлами
22 сентября, 18:14
 
Владимир ПутинМихаил МишустинРоссияОбщество
 
 
