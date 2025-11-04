Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем народного единства

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем народного единства.
"Поздравляю Вас с Днем народного единства. Россия всегда была сильна традициями гражданской солидарности и сплоченности вокруг больших, созидательных целей, во имя свободы и независимости родины. И сегодня сбережение народного укрепления - наш незыблемый ориентир, надежный залог уверенного развития страны, укрепления ее безопасности, успешного решения масштабных общенациональных задач. Желаю Вам доброго здоровья, реализации намеченных планов и всего наилучшего", – говорится в поздравлении Путина патриарху с Днем народного единства, опубликованном сайтом Русской православной церкви.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.