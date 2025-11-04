Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/putin--2052751051.html
Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем народного единства
Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2025
Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем народного единства
Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем народного единства. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T12:15:00+03:00
2025-11-04T12:15:00+03:00
владимир путин
русская православная церковь
день народного единства
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962545167_0:230:3183:2020_1920x0_80_0_0_1b7fbaa0a1612c8b8039f0b694cf9e56.jpg
https://ria.ru/20251031/den-narodnogo-edinstva-v-rossii-2051811007.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962545167_280:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_b32f8743c66d5b1d7c3034ec90693e69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, русская православная церковь, день народного единства, россия, общество
Владимир Путин, Русская православная церковь, День народного единства, Россия, Общество
Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем народного единства

Президент России Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем народного единства

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем народного единства.
"Поздравляю Вас с Днем народного единства. Россия всегда была сильна традициями гражданской солидарности и сплоченности вокруг больших, созидательных целей, во имя свободы и независимости родины. И сегодня сбережение народного укрепления - наш незыблемый ориентир, надежный залог уверенного развития страны, укрепления ее безопасности, успешного решения масштабных общенациональных задач. Желаю Вам доброго здоровья, реализации намеченных планов и всего наилучшего", – говорится в поздравлении Путина патриарху с Днем народного единства, опубликованном сайтом Русской православной церкви.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.
празднование Дня народного единства - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
День народного единства — история, традиции и значение праздника 4 ноября
31 октября, 11:20
 
Владимир ПутинРусская православная церковьДень народного единстваРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала