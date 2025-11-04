Путин оценил место "Рособоронэкспорта" на мировом рынке вооружений

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" остается одним из ключевых участников мирового рынка вооружений, география его сотрудничества охватывает более 120 стран, отметил президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу с 25-летием компании.