Путин оценил место "Рособоронэкспорта" на мировом рынке вооружений - РИА Новости, 04.11.2025
10:24 04.11.2025
Путин оценил место "Рособоронэкспорта" на мировом рынке вооружений
Путин оценил место "Рособоронэкспорта" на мировом рынке вооружений
"Рособоронэкспорт" остается одним из ключевых участников мирового рынка вооружений, география его сотрудничества охватывает более 120 стран, отметил президент... РИА Новости, 04.11.2025
россия, владимир путин, рособоронэкспорт, в мире
Россия, Владимир Путин, Рособоронэкспорт, В мире
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" остается одним из ключевых участников мирового рынка вооружений, география его сотрудничества охватывает более 120 стран, отметил президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу с 25-летием компании.
"Поздравляю вас с 25-летием "Рособоронэкспорта"... Отрадно, что сегодня, несмотря на сложные вызовы, компания продолжает выступать одним из ключевых участников мирового рынка вооружений, география её сотрудничества охватывает более 120 стран", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
В "Рособоронэкспорте" рассказали о развитии ОПК России
17 февраля, 09:16
Путин отметил, что за прошедшие четверть века компания внесла большой вклад в расширение военно-технического сотрудничества России с зарубежными государствами, в укрепление национальной безопасности и технологического суверенитета страны, её позиций на международной арене.
Работа "Рособоронэкспорта" содействует качественной модернизации отечественного ОПК, "сбережению и развитию уникального интеллектуального, научного, кадрового потенциала отрасли, служит продвижению перспективных опытно-конструкторских проектов, созданию принципиально новых образцов оружия и техники", добавил российский лидер.
Путин прокомментировал работу "Рособоронэкспорта"
10:20
 
Россия Владимир Путин Рособоронэкспорт В мире
 
 
