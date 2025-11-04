В России появился новый праздник

"В целях сохранения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов Российской Федерации постановляю: установить День коренных малочисленных народов Российской Федерации и отмечать его 30 апреля", - говорится в документе.