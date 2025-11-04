https://ria.ru/20251104/pozhar-2052691937.html
В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелась подстанция
В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелась подстанция - РИА Новости, 04.11.2025
В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелась подстанция
Возгорание произошло на электрической подстанции "Фроловская" в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщает... РИА Новости, 04.11.2025
