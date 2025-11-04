Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелась подстанция
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:13 04.11.2025
В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелась подстанция
В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелась подстанция - РИА Новости, 04.11.2025
В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелась подстанция
Возгорание произошло на электрической подстанции "Фроловская" в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщает... РИА Новости, 04.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
андрей бочаров
министерство обороны рф (минобороны рф)
волгоградская область
происшествия, волгоградская область, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелась подстанция

В Волгоградской области из-за падения БПЛА загорелась подстанция "Фроловская"

Тушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Тушение пожара. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Возгорание произошло на электрической подстанции "Фроловская" в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова в Telegram-канале.
"В ночь с 3 на 4 ноября подразделения ПВО министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. На площадке электрической подстанции "Фроловская" зафиксировано возгорание в результате падения обломков БПЛА", - приводит слова Бочарова администрация.
Он отметил, что необходимые для ликвидации последствий силы и средства направлены на объект.
"По состоянию на 23.30 мск пострадавших и разрушений нет", - подчеркнул губернатор.
Специальная военная операция на Украине
 
 
