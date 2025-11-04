РИМ, 4 ноя — РИА Новости. Посольство выразило МИД Италии протест из-за антироссийской кампании в СМИ после заявления Марии Захаровой об обрушении башни в Риме.
Сегодня внешнеполитическое ведомство по просьбе итальянской стороны посетил советник-посланник Михаил Российский.
«
"Был заявлен решительный протест в связи с развязанной Римом грубой и омерзительной антироссийской кампанией в СМИ, предлогом для которой стала обоснованная озабоченность официального представителя МИД России Марии Захаровой недофинансированием сферы культурно-исторического наследия Италии вследствие бездумной траты средств итальянских налогоплательщиков на поддержку преступного террористического режима на Украине", — говорится в заявлении дипмиссии.
Во время встречи российская сторона также выразила соболезнования в связи с гибелью румынского рабочего из-за обрушения башни в Риме и пожелала выздоровления пострадавшим.
Кроме того, российская дипмиссия обратила внимание на нетактичность МИД Италии, настоявшего на проведении не имевшей никакой срочности встречи именно в День народного единства. При этом, отметили в посольстве, ведомство не ответило на запрос на проведение рабочей встречи с послом России Алексеем Парамоновым, в повестку дня которой входили важные и актуальные вопросы двусторонних отношений.
В понедельник в центре Рима неподалеку от Колизея обрушилась часть средневековой башни Конти. Пострадали трое румынских рабочих, реконструировавших памятник. Позднее произошло повторное обрушение. Спасателям пришлось вручную разбирать завалы в поисках рабочего, застрявшего под ними. Его удалось вызволить спустя 11 часов и доставить в больницу, где он умер из-за проблем с сердцем.
В мае МИД Италии сообщил, что поддержка Украины составила около 2,5 миллиарда евро.