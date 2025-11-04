РИМ, 4 ноя — РИА Новости. Посольство выразило МИД Италии протест из-за антироссийской кампании в СМИ после заявления Марии Захаровой об обрушении башни в Риме.

В понедельник в центре Рима неподалеку от Колизея обрушилась часть средневековой башни Конти. Пострадали трое румынских рабочих, реконструировавших памятник. Позднее произошло повторное обрушение. Спасателям пришлось вручную разбирать завалы в поисках рабочего, застрявшего под ними. Его удалось вызволить спустя 11 часов и доставить в больницу, где он умер из-за проблем с сердцем.