Рейтинг@Mail.ru
Посольство выразило МИД Италии протест из-за антироссийской кампании в СМИ - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 04.11.2025 (обновлено: 16:05 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/posolstvo-2052780475.html
Посольство выразило МИД Италии протест из-за антироссийской кампании в СМИ
Посольство выразило МИД Италии протест из-за антироссийской кампании в СМИ - РИА Новости, 04.11.2025
Посольство выразило МИД Италии протест из-за антироссийской кампании в СМИ
Посольство выразило МИД Италии протест из-за антироссийской кампании в СМИ после заявления Марии Захаровой об обрушении башни в Риме. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T14:58:00+03:00
2025-11-04T16:05:00+03:00
в мире
италия
россия
рим
мария захарова
алексей парамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750781890_0:237:3158:2013_1920x0_80_0_0_4bd43a2f42161634cad49a1e987e7b3b.jpg
https://ria.ru/20251104/rim-2052745200.html
https://ria.ru/20251104/italiya-2052742732.html
италия
россия
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750781890_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_6fde2680f9ba693c21c11ce315859f78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, россия, рим, мария захарова, алексей парамонов
В мире, Италия, Россия, Рим, Мария Захарова, Алексей Парамонов
Посольство выразило МИД Италии протест из-за антироссийской кампании в СМИ

Посольство РФ выразило МИД Италии протест из-за антироссийской кампании в СМИ

© РИА Новости / Александр Логунов | Перейти в медиабанкЗдание посольства Российской Федерации в Риме
Здание посольства Российской Федерации в Риме - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Александр Логунов
Перейти в медиабанк
Здание посольства Российской Федерации в Риме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 4 ноя — РИА Новости. Посольство выразило МИД Италии протест из-за антироссийской кампании в СМИ после заявления Марии Захаровой об обрушении башни в Риме.

Сегодня внешнеполитическое ведомство по просьбе итальянской стороны посетил советник-посланник Михаил Российский.

«
"Был заявлен решительный протест в связи с развязанной Римом грубой и омерзительной антироссийской кампанией в СМИ, предлогом для которой стала обоснованная озабоченность официального представителя МИД России Марии Захаровой недофинансированием сферы культурно-исторического наследия Италии вследствие бездумной траты средств итальянских налогоплательщиков на поддержку преступного террористического режима на Украине", — говорится в заявлении дипмиссии.
Во время встречи российская сторона также выразила соболезнования в связи с гибелью румынского рабочего из-за обрушения башни в Риме и пожелала выздоровления пострадавшим.
Экстренные службы на месте частичного обрушения средневековой башни Конти в Риме - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Частично обрушившаяся башня в Риме может рухнуть полностью, пишут СМИ
Вчера, 11:25
Кроме того, российская дипмиссия обратила внимание на нетактичность МИД Италии, настоявшего на проведении не имевшей никакой срочности встречи именно в День народного единства. При этом, отметили в посольстве, ведомство не ответило на запрос на проведение рабочей встречи с послом России Алексеем Парамоновым, в повестку дня которой входили важные и актуальные вопросы двусторонних отношений.
В понедельник в центре Рима неподалеку от Колизея обрушилась часть средневековой башни Конти. Пострадали трое румынских рабочих, реконструировавших памятник. Позднее произошло повторное обрушение. Спасателям пришлось вручную разбирать завалы в поисках рабочего, застрявшего под ними. Его удалось вызволить спустя 11 часов и доставить в больницу, где он умер из-за проблем с сердцем.
После инцидента Захарова напомнила о вкладе Италии в финансирование киевского режима. По ее словам, итальянское правительство бессмысленно тратит деньги налогоплательщиков, игнорируя проблемы внутри страны.

В мае МИД Италии сообщил, что поддержка Украины составила около 2,5 миллиарда евро.

Экстренные службы на месте частичного обрушения средневековой башни Конти неподалеку от Колизея в Риме - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Пролет пилотажной группы над Римом отменили после обрушения башни Конти
Вчера, 11:09
 
В миреИталияРоссияРимМария ЗахароваАлексей Парамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала