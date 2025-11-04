Посол ОАЭ в России поблагодарил Путина за медаль Пушкина

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Посол ОАЭ Мухаммед Ахмед аль-Джабер поблагодарил президента России Владимира Путина за врученную ему медаль Пушкина, отметив большое значение этой награды для него и его страны.

Владимир Путин вручает премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации 2023-2025 годов в Кремле в День народного единства. Посол ОАЭ был награжден медалью Пушкина.

"Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, разрешите поздравить вас с государственным праздником РФ - Днем народного единства. Господин президент, медаль Пушкина - это большая награда и я очень рад ее получить. Она много значит не только для меня, но и для наших стран", - сказал посол во время церемонии награждения.