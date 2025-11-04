https://ria.ru/20251104/posol-2052824361.html
Посол ОАЭ в России поблагодарил Путина за медаль Пушкина
Посол ОАЭ в России поблагодарил Путина за медаль Пушкина - РИА Новости, 04.11.2025
Посол ОАЭ в России поблагодарил Путина за медаль Пушкина
Посол ОАЭ Мухаммед Ахмед аль-Джабер поблагодарил президента России Владимира Путина за врученную ему медаль Пушкина, отметив большое значение этой награды для... РИА Новости, 04.11.2025
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Посол ОАЭ Мухаммед Ахмед аль-Джабер поблагодарил президента России Владимира Путина за врученную ему медаль Пушкина, отметив большое значение этой награды для него и его страны.
Владимир Путин
вручает премии президента РФ
за вклад в укрепление единства российской нации 2023-2025 годов в Кремле в День народного единства. Посол ОАЭ
был награжден медалью Пушкина.
"Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, разрешите поздравить вас с государственным праздником РФ - Днем народного единства. Господин президент, медаль Пушкина - это большая награда и я очень рад ее получить. Она много значит не только для меня, но и для наших стран", - сказал посол во время церемонии награждения.
"Искренне признателен вам, господин президент, за высокую оценку моей дипломатической деятельности в Российской Федерации, а также благодарен правительству и народу Российской Федерации за всестороннюю поддержку. Присужденная мне медаль Пушкина – это результат нашей совместной с российскими коллегами и друзьями работы, направленной на укрепление культурных и гуманитарных связей. Мы продолжим такую работу на благо наших стран и народов", - подчеркнул он.