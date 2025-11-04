Рейтинг@Mail.ru
Посол ОАЭ в России поблагодарил Путина за медаль Пушкина - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:01 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/posol-2052824361.html
Посол ОАЭ в России поблагодарил Путина за медаль Пушкина
Посол ОАЭ в России поблагодарил Путина за медаль Пушкина - РИА Новости, 04.11.2025
Посол ОАЭ в России поблагодарил Путина за медаль Пушкина
Посол ОАЭ Мухаммед Ахмед аль-Джабер поблагодарил президента России Владимира Путина за врученную ему медаль Пушкина, отметив большое значение этой награды для... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T19:01:00+03:00
2025-11-04T19:01:00+03:00
в мире
россия
оаэ
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052824122_0:0:3041:1712_1920x0_80_0_0_2470fbcc8377ec1c3558721f81653cb0.jpg
https://ria.ru/20251104/frants-2052820365.html
https://ria.ru/20251104/putin-2052820133.html
россия
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052824122_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_76a5ceb77600530d92f043ff8718a5bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, оаэ, владимир путин
В мире, Россия, ОАЭ, Владимир Путин
Посол ОАЭ в России поблагодарил Путина за медаль Пушкина

Посол ОАЭ аль-Джабер поблагодарил Путина за врученную ему медаль Пушкина

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМухаммед Ахмед аль-Джабер
Мухаммед Ахмед аль-Джабер - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Мухаммед Ахмед аль-Джабер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Посол ОАЭ Мухаммед Ахмед аль-Джабер поблагодарил президента России Владимира Путина за врученную ему медаль Пушкина, отметив большое значение этой награды для него и его страны.
Владимир Путин вручает премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации 2023-2025 годов в Кремле в День народного единства. Посол ОАЭ был награжден медалью Пушкина.
Юстус Франц - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Франц поблагодарил Путина за возможность находиться в России
Вчера, 18:47
"Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, разрешите поздравить вас с государственным праздником РФ - Днем народного единства. Господин президент, медаль Пушкина - это большая награда и я очень рад ее получить. Она много значит не только для меня, но и для наших стран", - сказал посол во время церемонии награждения.
"Искренне признателен вам, господин президент, за высокую оценку моей дипломатической деятельности в Российской Федерации, а также благодарен правительству и народу Российской Федерации за всестороннюю поддержку. Присужденная мне медаль Пушкина – это результат нашей совместной с российскими коллегами и друзьями работы, направленной на укрепление культурных и гуманитарных связей. Мы продолжим такую работу на благо наших стран и народов", - подчеркнул он.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин пообещал сыну бойца СВО помочь с поступлением в кадетское училище
Вчера, 18:44
 
В миреРоссияОАЭВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала