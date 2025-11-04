МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Киев сознательно "захватывает" Польшу, создавая диаспору, чтобы влиять на Европу изнутри, пишет издание Mysl Polska.
"Зеленский, позволив молодым людям уехать из страны, не отказался от них — он послал их на задание. <...> Это создание глобальной Украины — как говорит сам Зеленский", — отмечается в материале.
В статье подчеркивается, что без должного контроля над беженцами из Украины поляки "станут гостями в собственном доме". Кроме того, автор статьи отмечает, что процесс формирования украинской диаспоры в Польше не может быть спонтанным: по его мнению, киевский режим прекрасно осознает влияние диаспоры на государство.
После начала специальной военной операции России в Польшу, согласно различным оценкам, прибыли от двух до трех миллионов беженцев с Украины.
Практически сразу после начала СВО Варшава предоставила гражданам Украины право законно находиться на территории республики, право на работу, а также различные социальные пособия и доступ к системе здравоохранения. Однако в первой половине сентября сейм Польши принял закон, лишающий неработающих граждан Украины социальных выплат.
