"Станут гостями". В Европе раскрыли план Зеленского по "захвату" Польши - РИА Новости, 04.11.2025
20:50 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/polsha-2052837667.html
"Станут гостями". В Европе раскрыли план Зеленского по "захвату" Польши
Киев сознательно "захватывает" Польшу, создавая диаспору, чтобы влиять на Европу изнутри, пишет издание Mysl Polska. РИА Новости, 04.11.2025
Mysl Polska: Зеленский создает диаспору в Польше, чтобы влиять на Европу

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с лидерами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с лидерами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Киев сознательно "захватывает" Польшу, создавая диаспору, чтобы влиять на Европу изнутри, пишет издание Mysl Polska.
"Зеленский, позволив молодым людям уехать из страны, не отказался от них — он послал их на задание. <...> Это создание глобальной Украины — как говорит сам Зеленский", — отмечается в материале.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе
"Взяты под прицел". СМИ раскрыли, что устроил Зеленский на Украине
Вчера, 18:58
"Взяты под прицел". СМИ раскрыли, что устроил Зеленский на Украине
Вчера, 18:58
В статье подчеркивается, что без должного контроля над беженцами из Украины поляки "станут гостями в собственном доме". Кроме того, автор статьи отмечает, что процесс формирования украинской диаспоры в Польше не может быть спонтанным: по его мнению, киевский режим прекрасно осознает влияние диаспоры на государство.
После начала специальной военной операции России в Польшу, согласно различным оценкам, прибыли от двух до трех миллионов беженцев с Украины.
Практически сразу после начала СВО Варшава предоставила гражданам Украины право законно находиться на территории республики, право на работу, а также различные социальные пособия и доступ к системе здравоохранения. Однако в первой половине сентября сейм Польши принял закон, лишающий неработающих граждан Украины социальных выплат.
Флаг возле здания посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
"Угроза безопасности". В Польше ответили на выходку Латвии против россиян
3 ноября, 17:56
 
