Туск призвал экс-генпрокурора Польши вернуться на родину

ВАРШАВА, 4 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал бывшего генерального прокурора, министра юстиции Польши Збигнева Зебро вернуться на родину и предстать перед судом.

Ранее Генеральная прокуратура Польши заявила, что Зебро во время нахождения на посту генпрокурора, министра юстиции возглавлял организованную преступную группировку. Речь идет о злоупотреблениях при распределении средств Фонда справедливости, подконтрольного министру юстиции. Уставной деятельностью данного фонда является помощь жертвам преступлений и их близким.

Недавно Зебро был замечен в Венгрии . По неофициальной информации, он не собирается возвращаться на родину, как до этого уже сделал находящийся под следствием бывший директор правительственного агентства государственных резервов Марчин Романовский.

"Я должен прокомментировать вопрос, который возмущает всю Польшу. Я говорю о знаке вопроса на тему, где находится бывший министр юстиции пан Зебро и вернется ли он в страну. Я обращаюсь непосредственно к нему. Надеюсь, что он предстанет перед польским независимым судом", - заявил Туск , открывая заседание кабмина.

Он отметил, что Зебро обвиняют в совершении серьезных преступлений.

"Обвинения серьезные, и это единственный способ объясниться. В связи с этим я надеюсь, что мы скоро увидим его в Польше. Как он сам говорил: честным нечего бояться", - сказал Туск.

По данным польской прокуратуры, Зёбро подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 258, параграф 3 Уголовного кодекса, то есть "создание и руководство организованной преступной группой", в "присвоении денежных средств, а также заведомо ложных свидетельствах в документах".