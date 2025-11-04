Рейтинг@Mail.ru
В Москве школьники написали более 15 тысяч писем бойцам к 4 ноября - РИА Новости, 04.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 04.11.2025
В Москве школьники написали более 15 тысяч писем бойцам к 4 ноября
В Москве школьники написали более 15 тысяч писем бойцам к 4 ноября
Более 15 тысяч писем военным РФ столичные школьники написали ко Дню народного единства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.11.2025
В Москве школьники написали более 15 тысяч писем бойцам к 4 ноября

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более 15 тысяч писем военным РФ столичные школьники написали ко Дню народного единства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Школьники приняли участие в акции "Пишу тебе, герой". Ребята отправили бойцам СВО простые, но очень важные слова благодарности и поддержки", - написал Собянин в своем канале в мессенджере Max.
Как отметил мэр, ученики 5-11-х классов школы №37 писали свои добрые пожелания на переменах между уроками, а ребята из начальных классов школы №201 подготовили открытки и письма не только для военнослужащих, но и для детей из новых регионов.
Кроме того, по словам Собянина, помимо писем солдатам, учащиеся школы №656 имени А.С. Макаренко с родителями и педагогами собрали свыше 200 килограммов гуманитарной помощи. При этом ребята из школы №1474 также отправили на фронт предметы гигиены, термобельё, медикаменты, стройматериалы и многое другое.
"Волонтёрский отряд "Прометей" школы №504 собрал для бойцов СВО тёплые вещи, средства личной гигиены и угощения. А ученики, педагоги и родители школы в Капотне вместе сплели свыше 100 маскировочных сетей", - заключил мэр.
Специальная военная операция на УкраинеМоскваРоссияКапотняСергей СобянинОбщество
 
 
