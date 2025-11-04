Рейтинг@Mail.ru
02:00 04.11.2025 (обновлено: 03:43 04.11.2025)
Перу разорвало дипломатические отношения с Мексикой
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Перу разорвало дипломатические отношения с Мексикой

МЕХИКО, 4 ноя - РИА Новости. Власти Перу приняли решение разорвать дипломатические отношения с Мексикой после того, как стало известно о предоставлении убежища бывшему премьеру Перу Бетси Чавес в резиденции мексиканского посольства в Лиме, заявил министр иностранных дел страны Уго де Села, его выступление показало Epicentro TV.
"Бывший премьер-министр Бетси Чавес, предположительно являющаяся соавтором государственного переворота, который пытался осуществить экс-президент Педро Кастильо, находится в убежище в резиденции посольства Мексики в Перу. Перед лицом этого недружественного акта и принимая во внимание неоднократные случаи, когда нынешний и предыдущий президенты этой страны вмешивались во внутренние дела Перу, правительство приняло решение разорвать дипломатические отношения с Мексикой", - сказал де Села на пресс-конференции в Лиме.
Мексика и Перу приостановили отношения в 2023 году после свержения экс-президента Педро Кастильо. Мексика после этого отказалась передавать пост председателя Тихоокеанского альянса нынешнему президенту Перу Дине Болуарте, которую правительство Мексики считает нелегитимной. Конгресс Перу объявил тогда мексиканского лидера Андреса Мануэля Лопеса Обрадора персоной нон грата.
Бетси Чавес занимала пост премьера в правительстве Педро Кастильо и проходит по делу о попытке переворота 7 декабря 2022 года. Кроме того, против неё выдвинуты обвинения в торговле влиянием и "несовместимых с государственной службой переговорах". Конгресс ранее проголосовал за её отстранение от государственных должностей сроком на десять лет.
Педро Кастильо 7 декабря 2022 года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу.
Помимо экс-президента Кастильо на скамье подсудимых оказались два бывших премьера, Бетси Чавес и Анибаль Торрес, а также два министра и три офицера Национальной полиции. За участие в мятеже гособвинение запросило для них тюремные сроки от 15 до 25 лет, для Кастильо прокуратура требует 34 года тюрьмы.
После ареста экс-президента Кастильо в декабре 2022 года в Перу вспыхнули протесты. Во время манифестаций погибли более 60 человек. Протестующие требовали отставки нового президента Дины Болуарте, роспуска конгресса, принятия новой конституции и скорейших выборов главы государства. Генпрокуратура Перу начала расследование против Болуарте и премьера Альберто Отаролы, квалифицировав гибель людей в результате беспорядков как геноцид.
