Перу разорвало дипломатические отношения с Мексикой

МЕХИКО, 4 ноя - РИА Новости. Власти Перу приняли решение разорвать дипломатические отношения с Мексикой после того, как стало известно о предоставлении убежища бывшему премьеру Перу Бетси Чавес в резиденции мексиканского посольства в Лиме, заявил министр иностранных дел страны Уго де Села, его выступление показало Epicentro TV

"Бывший премьер-министр Бетси Чавес, предположительно являющаяся соавтором государственного переворота, который пытался осуществить экс-президент Педро Кастильо , находится в убежище в резиденции посольства Мексики Перу . Перед лицом этого недружественного акта и принимая во внимание неоднократные случаи, когда нынешний и предыдущий президенты этой страны вмешивались во внутренние дела Перу, правительство приняло решение разорвать дипломатические отношения с Мексикой", - сказал де Села на пресс-конференции в Лиме

Мексика и Перу приостановили отношения в 2023 году после свержения экс-президента Педро Кастильо. Мексика после этого отказалась передавать пост председателя Тихоокеанского альянса нынешнему президенту Перу Дине Болуарте , которую правительство Мексики считает нелегитимной. Конгресс Перу объявил тогда мексиканского лидера Андреса Мануэля Лопеса Обрадора персоной нон грата.

Бетси Чавес занимала пост премьера в правительстве Педро Кастильо и проходит по делу о попытке переворота 7 декабря 2022 года. Кроме того, против неё выдвинуты обвинения в торговле влиянием и "несовместимых с государственной службой переговорах". Конгресс ранее проголосовал за её отстранение от государственных должностей сроком на десять лет.

Педро Кастильо 7 декабря 2022 года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу.

Помимо экс-президента Кастильо на скамье подсудимых оказались два бывших премьера, Бетси Чавес и Анибаль Торрес, а также два министра и три офицера Национальной полиции. За участие в мятеже гособвинение запросило для них тюремные сроки от 15 до 25 лет, для Кастильо прокуратура требует 34 года тюрьмы.