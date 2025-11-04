Рейтинг@Mail.ru
В России средняя пенсия превысила 23,5 тысячи рублей
04.11.2025
В России средняя пенсия превысила 23,5 тысячи рублей
В России средняя пенсия превысила 23,5 тысячи рублей - РИА Новости, 04.11.2025
В России средняя пенсия превысила 23,5 тысячи рублей
Средняя пенсия в России составила чуть более 23,5 тысяч рублей в месяц по состоянию на 1 октября 2025 года, следует из данных Социального фонда, с которыми... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T22:34:00+03:00
2025-11-04T22:34:00+03:00
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
В России средняя пенсия превысила 23,5 тысячи рублей

Средняя пенсия в России на 1 октября составила 23,5 тысячи рублей

Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Средняя пенсия в России составила чуть более 23,5 тысяч рублей в месяц по состоянию на 1 октября 2025 года, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, средний размер пенсии в России на 1 октября 2025 года достиг 23529,78 рубля в месяц. В начале года он составлял 23175,18 рубля.
Кроме того, работающие пенсионеры в России в среднем получают 21373,05 рубля, а неработающие - 24005,94 рубля.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
