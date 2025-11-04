Патриарх Кирилл рассказал о поддержке УПЦ

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) оказывает поддержку канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Да, конечно оказываем", - сказал патриарх журналистам, отвечая на вопрос, оказывает ли РПЦ поддержку УПЦ.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.