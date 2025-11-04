Рейтинг@Mail.ru
19:40 04.11.2025
Патриарх Кирилл рассказал о поддержке УПЦ
Патриарх Кирилл рассказал о поддержке УПЦ
Русская православная церковь (РПЦ) оказывает поддержку канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 04.11.2025
россия, украина, русская православная церковь, украинская православная церковь, московский патриархат
Россия, Украина, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Московский Патриархат
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) оказывает поддержку канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Да, конечно оказываем", - сказал патриарх журналистам, отвечая на вопрос, оказывает ли РПЦ поддержку УПЦ.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
Путин поблагодарил патриарха Кирилла за вклад в укрепление нации
