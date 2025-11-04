ЕРЕВАН, 4 ноя - РИА Новости. Армянский патриархат Иерусалима осудил гонения властей Армении на церковь и выразил поддержку католикосу всех армян Гарегину II.

Католикос всех армян Гарегин II 21 октября лишил бывшего иерея Арама Асатряна духовного сана за многочисленные нарушения и дискредитацию церкви, отныне он причислен к мирянам под именем Степан. Однако Асатрян два раза провел под защитой усиленных нарядов полиции церковную службу в монастыре Ованаванк, на которую прибыли премьер Армении Никол Пашинян , ряд депутатов от правящей партии "Гражданский договор", несколько министров и сторонники партии. В Армянской апостольской церкви заявили о захвате монастыря с участием представителей силовых структур и препятствующих деятельности церкви групп.

В заявлении, подписанном иерусалимским армянским патриархом Нурханом Манукяном, отмечается, что в патриархате с глубокой болью и озабоченностью наблюдают за крайне тревожными и прискорбными событиями, разворачивающимися в последние месяцы вокруг епархиальных предстоятелей Армянской апостольской церкви, высокопоставленных духовных лиц и, в частности, вокруг монастыря Ованаванк.

"Действия, осуществляемые низложенным духовным лицом при явном покровительстве государственной власти, не только незаконны и противоречат церковному уставу, но и подрывают авторитет и достоинство Армянской апостольской святой церкви, задевают духовные чувства армянского народа и угрожают нашей вековой идентичности и вере", - отмечается в заявлении.

Там же подчеркивается, что в условиях внутренних и внешних вызовов Армянская апостольская церковь остается духовной опорой, объединяющей народ вокруг веры и надежды. Следовательно, отмечается в заявлении, любое посягательство на церковь является посягательством на историческую память и духовные ценности.

"Недопустимы вмешательство государственных мужей во внутреннюю жизнь церкви, и тем более поддержка низложенных лиц в их попытках захватить Ованаванк недействительными "литургиями" и нарушением законных обрядов. "Мы строго осуждаем эти незаконные и позорные действия и призываем государственную власть прекратить любое вмешательство во внутренние дела Армянской апостольской церкви, восстановить справедливость и законность, а также обеспечить безопасную и мирную деятельность помазанных служителей церкви", - говорится в заявлении.

"Мы выражаем нашу искреннюю поддержку его святейшеству Гарегину II, католикосу всех армян, и духовенству, которые с самоотверженностью и непоколебимой верой продолжают свое пастырское и первосвятительское служение, не поддаваясь политическому или административному давлению. Их вера, терпение и бескорыстное служение и сегодня являются живым свидетельством бессмертного духа нашей нации", - заявили в патриархате.

Иерусалимский патриархат является автономным патриархатом Армянской апостольской церкви, признающим духовный авторитет католикоса всех армян. Резиденция патриарха находится в Армянском квартале Старого города.

Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.

Вступившегося за церковь предпринимателя, мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.