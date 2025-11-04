Рейтинг@Mail.ru
Армянский патриархат Иерусалима осудил гонения властей Армении на церковь - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
01:47 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/patriarhat-2052697140.html
Армянский патриархат Иерусалима осудил гонения властей Армении на церковь
Армянский патриархат Иерусалима осудил гонения властей Армении на церковь - РИА Новости, 04.11.2025
Армянский патриархат Иерусалима осудил гонения властей Армении на церковь
Армянский патриархат Иерусалима осудил гонения властей Армении на церковь и выразил поддержку католикосу всех армян Гарегину II. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T01:47:00+03:00
2025-11-04T01:47:00+03:00
религия
армения
иерусалим
россия
гарегин ii
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2025989050_0:0:1231:692_1920x0_80_0_0_9120db824236fa66b5f2c0d9cb7c53f3.jpg
https://ria.ru/20251029/armeniya-2051668969.html
https://ria.ru/20251017/sk-2049007381.html
https://ria.ru/20250628/avtoritet--2026020055.html
армения
иерусалим
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2025989050_279:0:1231:714_1920x0_80_0_0_ffccf167a2cf5f758490cc4fbb6282d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, иерусалим, россия, гарегин ii, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, в мире, религия
Религия, Армения, Иерусалим, Россия, Гарегин II, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, В мире, Религия
Армянский патриархат Иерусалима осудил гонения властей Армении на церковь

Армянский патриархат Иерусалима поддерживает католикоса всех армян Гарегину II

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАрхиепископ Микаэл Аджапанян
Архиепископ Микаэл Аджапанян - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Архиепископ Микаэл Аджапанян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 4 ноя - РИА Новости. Армянский патриархат Иерусалима осудил гонения властей Армении на церковь и выразил поддержку католикосу всех армян Гарегину II.
Католикос всех армян Гарегин II 21 октября лишил бывшего иерея Арама Асатряна духовного сана за многочисленные нарушения и дискредитацию церкви, отныне он причислен к мирянам под именем Степан. Однако Асатрян два раза провел под защитой усиленных нарядов полиции церковную службу в монастыре Ованаванк, на которую прибыли премьер Армении Никол Пашинян, ряд депутатов от правящей партии "Гражданский договор", несколько министров и сторонники партии. В Армянской апостольской церкви заявили о захвате монастыря с участием представителей силовых структур и препятствующих деятельности церкви групп.
Армянский адвокат Александр Кочубаев - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
ООН призвала Армению снять обвинения с адвоката Кочубаева
29 октября, 23:37
В заявлении, подписанном иерусалимским армянским патриархом Нурханом Манукяном, отмечается, что в патриархате с глубокой болью и озабоченностью наблюдают за крайне тревожными и прискорбными событиями, разворачивающимися в последние месяцы вокруг епархиальных предстоятелей Армянской апостольской церкви, высокопоставленных духовных лиц и, в частности, вокруг монастыря Ованаванк.
"Действия, осуществляемые низложенным духовным лицом при явном покровительстве государственной власти, не только незаконны и противоречат церковному уставу, но и подрывают авторитет и достоинство Армянской апостольской святой церкви, задевают духовные чувства армянского народа и угрожают нашей вековой идентичности и вере", - отмечается в заявлении.
Там же подчеркивается, что в условиях внутренних и внешних вызовов Армянская апостольская церковь остается духовной опорой, объединяющей народ вокруг веры и надежды. Следовательно, отмечается в заявлении, любое посягательство на церковь является посягательством на историческую память и духовные ценности.
"Недопустимы вмешательство государственных мужей во внутреннюю жизнь церкви, и тем более поддержка низложенных лиц в их попытках захватить Ованаванк недействительными "литургиями" и нарушением законных обрядов. "Мы строго осуждаем эти незаконные и позорные действия и призываем государственную власть прекратить любое вмешательство во внутренние дела Армянской апостольской церкви, восстановить справедливость и законность, а также обеспечить безопасную и мирную деятельность помазанных служителей церкви", - говорится в заявлении.
Полицейские в Ереване - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
СК Армении завел дело после сообщения о призывах католикоса к митингам
17 октября, 22:41
"Мы выражаем нашу искреннюю поддержку его святейшеству Гарегину II, католикосу всех армян, и духовенству, которые с самоотверженностью и непоколебимой верой продолжают свое пастырское и первосвятительское служение, не поддаваясь политическому или административному давлению. Их вера, терпение и бескорыстное служение и сегодня являются живым свидетельством бессмертного духа нашей нации", - заявили в патриархате.
Иерусалимский патриархат является автономным патриархатом Армянской апостольской церкви, признающим духовный авторитет католикоса всех армян. Резиденция патриарха находится в Армянском квартале Старого города.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя, мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
В Британии высказались о преследовании священников в Армении
28 июня, 15:04
 
РелигияАрменияИерусалимРоссияГарегин IIНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьВ миреРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала