https://ria.ru/20251104/partnerstvo-2052725486.html
Россия и КНР продолжат решать задачи Большого Евразийского партнерства
Россия и КНР продолжат решать задачи Большого Евразийского партнерства - РИА Новости, 04.11.2025
Россия и КНР продолжат решать задачи Большого Евразийского партнерства
Россия и Китай продолжат работу над координацией проектов Большого Евразийского партнерства и инициативы "Один пояс, один путь", говорится в совместном... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T08:42:00+03:00
2025-11-04T08:42:00+03:00
2025-11-04T08:43:00+03:00
евразийский экономический союз
михаил мишустин
ли цян
шос
китай
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052385813_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50fa3378b022dde25cefd666c2569174.jpg
https://ria.ru/20250827/peskov-2037847601.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052385813_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75f20082a5de3372d3b7bb694f8b802c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, михаил мишустин, ли цян, шос, китай, россия, в мире
Евразийский экономический союз, Михаил Мишустин, Ли Цян, ШОС, Китай, Россия, В мире
Россия и КНР продолжат решать задачи Большого Евразийского партнерства
РФ и КНР продолжат координировать работу Большого Евразийского партнерства