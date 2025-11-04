Рейтинг@Mail.ru
Россия и КНР продолжат решать задачи Большого Евразийского партнерства - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:42 04.11.2025 (обновлено: 08:43 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/partnerstvo-2052725486.html
Россия и КНР продолжат решать задачи Большого Евразийского партнерства
Россия и КНР продолжат решать задачи Большого Евразийского партнерства - РИА Новости, 04.11.2025
Россия и КНР продолжат решать задачи Большого Евразийского партнерства
Россия и Китай продолжат работу над координацией проектов Большого Евразийского партнерства и инициативы "Один пояс, один путь", говорится в совместном... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T08:42:00+03:00
2025-11-04T08:43:00+03:00
евразийский экономический союз
михаил мишустин
ли цян
шос
китай
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052385813_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50fa3378b022dde25cefd666c2569174.jpg
https://ria.ru/20250827/peskov-2037847601.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052385813_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75f20082a5de3372d3b7bb694f8b802c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евразийский экономический союз, михаил мишустин, ли цян, шос, китай, россия, в мире
Евразийский экономический союз, Михаил Мишустин, Ли Цян, ШОС, Китай, Россия, В мире
Россия и КНР продолжат решать задачи Большого Евразийского партнерства

РФ и КНР продолжат координировать работу Большого Евразийского партнерства

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай продолжат работу над координацией проектов Большого Евразийского партнерства и инициативы "Один пояс, один путь", говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов.
"Стороны продолжат работу по продвижению параллельного и скоординированного развития Большого Евразийского партнерства и инициативы "Один пояс, один путь", а также укреплению диалога между ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и другими региональными международными организациями", - говорится в коммюнике.
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Песков рассказал о значении отношений с Китаем для России
27 августа, 13:04
 
Евразийский экономический союзМихаил МишустинЛи ЦянШОСКитайРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала