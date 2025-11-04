"Буревестник" и "Посейдон" вызывают гордость и восхищение, заявил Нарышкин

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" и подводный аппарат "Посейдон" вызывают гордость и восхищение атомной отраслью России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Он выступил 31 октября в "Росатоме". В ходе встречи Нарышкин передал генеральному директору "Росатома" Алексею Лихачеву новые рассекреченные архивные документы СВР об истории атомного проекта СССР. Их рассекречивание было приурочено к 80-летию атомной отрасли РФ.

"Осознаем масштаб и значимых решаемых вами задач - как в России, так и за ее пределами. Восхищаемся успехами и достижениями, в том числе, конечно, с гордостью и с восхищением смотрим, слушаем о достижениях, о которых узнал весь мир на последней неделе. Я имею в виду "Буревестник" и "Посейдон", - сказал Нарышкин, со словами которого ознакомилось РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что завершены испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.

Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Видеозапись выступления Нарышкина опубликована на сайте СВР

Российская атомная отрасль отметила свое 80-летие 20 августа. А 26 октября исполнилось 100 лет отечественной научно-технической разведке (НТР) - одному из ключевых направлений работы СВР России.