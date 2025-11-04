Рейтинг@Mail.ru
"Буревестник" и "Посейдон" вызывают гордость и восхищение, заявил Нарышкин
03:18 04.11.2025 (обновлено: 05:42 04.11.2025)
"Буревестник" и "Посейдон" вызывают гордость и восхищение, заявил Нарышкин
Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" и подводный аппарат "Посейдон" вызывают гордость и восхищение атомной отраслью России, заявил директор Службы РИА Новости, 04.11.2025
россия, москва, сша, владимир путин, валерий герасимов, дмитрий песков, сергей нарышкин, безопасность, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, Москва, США, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Дмитрий Песков, Сергей Нарышкин, Безопасность, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
"Буревестник" и "Посейдон" вызывают гордость и восхищение, заявил Нарышкин

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" и подводный аппарат "Посейдон" вызывают гордость и восхищение атомной отраслью России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Он выступил 31 октября в "Росатоме". В ходе встречи Нарышкин передал генеральному директору "Росатома" Алексею Лихачеву новые рассекреченные архивные документы СВР об истории атомного проекта СССР. Их рассекречивание было приурочено к 80-летию атомной отрасли РФ.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
"Буревестник" пролетел на испытаниях 14 тысяч километров, сообщил Герасимов
26 октября, 09:40
"Осознаем масштаб и значимых решаемых вами задач - как в России, так и за ее пределами. Восхищаемся успехами и достижениями, в том числе, конечно, с гордостью и с восхищением смотрим, слушаем о достижениях, о которых узнал весь мир на последней неделе. Я имею в виду "Буревестник" и "Посейдон", - сказал Нарышкин, со словами которого ознакомилось РИА Новости.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что завершены испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Реальность "Буревестника" не вызывает сомнений на Западе, заявила Захарова
1 ноября, 18:15
Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Москве надеются, что информация об испытаниях "Буревестника" и "Посейдона" была донесена до президента США Дональда Трампа корректно, поскольку их испытания ни в коей мере нельзя трактовать как ядерные.
Видеозапись выступления Нарышкина опубликована на сайте СВР.
Российская атомная отрасль отметила свое 80-летие 20 августа. А 26 октября исполнилось 100 лет отечественной научно-технической разведке (НТР) - одному из ключевых направлений работы СВР России.
Сведения, полученные научно-технической разведкой, помогли СССР в кратчайший срок создать свою атомную бомбу и тем самым положить конец монополии США в этой области. А добычу этой информации специалисты считают самой великой из известных операций разведки в советской, а может, и мировой истории.
Океанская многоцелевая система Посейдон - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
"Буревестник" и "Посейдон" сделают мир стабильнее, заявил Риттер
Вчера, 05:51
 
