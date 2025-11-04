В Москве в Аптекарском огороде расцвела редкая орхидея-вампир

"Редкая орхидея-вампир - Дракула химера (Dracula chimaera) - расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Уникальное растение представлено в Пальмовой оранжерее в стеклянной витрине с ценными орхидеями. В переводе с латинского 'Dracula' - "дракон", а химера - извергавшее огонь чудище с головой льва, телом козы и змеиным хвостом из древнегреческой мифологии", - рассказали в пресс-службе.