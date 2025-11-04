https://ria.ru/20251104/orkhideya-2052732131.html
В Москве в Аптекарском огороде расцвела редкая орхидея-вампир
В Москве в Аптекарском огороде расцвела редкая орхидея-вампир
Редкая "орхидея-вампир" Dracula chimaera расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе сада. РИА Новости, 04.11.2025
