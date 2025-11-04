Рейтинг@Mail.ru
В Москве в Аптекарском огороде расцвела редкая орхидея-вампир - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:44 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/orkhideya-2052732131.html
В Москве в Аптекарском огороде расцвела редкая орхидея-вампир
В Москве в Аптекарском огороде расцвела редкая орхидея-вампир - РИА Новости, 04.11.2025
В Москве в Аптекарском огороде расцвела редкая орхидея-вампир
Редкая "орхидея-вампир" Dracula chimaera расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе сада. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T09:44:00+03:00
2025-11-04T09:44:00+03:00
хорошие новости
москва
колумбия
эквадор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052731993_0:483:720:888_1920x0_80_0_0_fec8d8f7f9bb8a1f7df77c689f598f96.jpg
https://ria.ru/20251103/lebedi-2052644055.html
москва
колумбия
эквадор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052731993_0:415:720:955_1920x0_80_0_0_fd8875d4d3af872d12bf8f498f8ceebd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, колумбия, эквадор
Хорошие новости, Москва, Колумбия, Эквадор
В Москве в Аптекарском огороде расцвела редкая орхидея-вампир

Редкая орхидея-вампир расцвела в Ботаническом саду "Аптекарский огород" в Москве

© Фото : Аптекарский огород МГУ/TelegramОрхидея-вампир Дракула химера расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"
Орхидея-вампир Дракула химера расцвела в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : Аптекарский огород МГУ/Telegram
Орхидея-вампир Дракула химера расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Редкая "орхидея-вампир" Dracula chimaera расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе сада.
"Редкая орхидея-вампир - Дракула химера (Dracula chimaera) - расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Уникальное растение представлено в Пальмовой оранжерее в стеклянной витрине с ценными орхидеями. В переводе с латинского 'Dracula' - "дракон", а химера - извергавшее огонь чудище с головой льва, телом козы и змеиным хвостом из древнегреческой мифологии", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что родина Дракулы химеры - Колумбия и Эквадор, леса на высоте 1400-2450 метров. В природе орхидея цветет в период с конца осени до конца зимы.
Лебеди-шипуны из Усадьбы Трубецких будут зимовать в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Лебеди-шипуны из усадьбы Трубецких будут зимовать в Московском зоопарке
Вчера, 15:32
 
Хорошие новостиМоскваКолумбияЭквадор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала