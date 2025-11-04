Постпред США рассказал, зачем США участвуют в работе ООН

ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. США необходимо участвовать в работе Организации Объединенных Наций, чтобы не дать России и Китаю устанавливать глобальные стандарты в различных областях, заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц в интервью порталу Breitbart.
Американский дипломат отметил, что работа структур ООН по установке различных глобальных стандартов может влиять на каждый аспект жизни США, что подчеркивает для Вашингтона важность продвижения собственных интересов на данных площадках.
В октябре Уолтц заявил о необходимости реформирования организации для способствования миротворческим инициативам президента США Дональда Трампа. Постпред США отмечал, что планирует достигнуть этой цели путем переориентации ООН от повестки, которую Уолтц считает неуместной, в сторону усилий по установлению мира.