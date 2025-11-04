Рейтинг@Mail.ru
Постпред США рассказал, зачем США участвуют в работе ООН - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/oon-2052702177.html
Постпред США рассказал, зачем США участвуют в работе ООН
Постпред США рассказал, зачем США участвуют в работе ООН - РИА Новости, 04.11.2025
Постпред США рассказал, зачем США участвуют в работе ООН
США необходимо участвовать в работе Организации Объединенных Наций, чтобы не дать России и Китаю устанавливать глобальные стандарты в различных областях, заявил РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T03:06:00+03:00
2025-11-04T03:06:00+03:00
в мире
сша
россия
китай
майк уолтц
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151963/04/1519630445_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1b93bbb22483707925585db7e0d7df10.jpg
https://ria.ru/20251104/oon-2052699958.html
https://ria.ru/20250502/tramp-2014643550.html
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151963/04/1519630445_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc38870c0161a46ecb27289b6a988c44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, китай, майк уолтц, дональд трамп, оон
В мире, США, Россия, Китай, Майк Уолтц, Дональд Трамп, ООН
Постпред США рассказал, зачем США участвуют в работе ООН

Уолтц: США не хотят давать России и Китаю определять глобальные стандарты

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкЗдание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. США необходимо участвовать в работе Организации Объединенных Наций, чтобы не дать России и Китаю устанавливать глобальные стандарты в различных областях, заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц в интервью порталу Breitbart.
"Нам нужно сделать выбор. Мы просто отходим в сторону и позволяем Китаю и России и всем остальным странам устанавливать мировые стандарты, или же мы вмешиваемся, блокируем и бьемся за наши компании и за повестку "Америка прежде всего", - сказал Уолтц, комментируя важность участия в работе ООН.
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
США покажут ООН суровую любовь ради реформ, заявил Майк Уолц
02:37
Американский дипломат отметил, что работа структур ООН по установке различных глобальных стандартов может влиять на каждый аспект жизни США, что подчеркивает для Вашингтона важность продвижения собственных интересов на данных площадках.
В октябре Уолтц заявил о необходимости реформирования организации для способствования миротворческим инициативам президента США Дональда Трампа. Постпред США отмечал, что планирует достигнуть этой цели путем переориентации ООН от повестки, которую Уолтц считает неуместной, в сторону усилий по установлению мира.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
"Отправная точка": СМИ раскрыли, что случится с ООН из-за Трампа
2 мая, 07:09
 
В миреСШАРоссияКитайМайк УолтцДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала