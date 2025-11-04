США покажут ООН суровую любовь ради реформ, заявил Майк Уолц

ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Сокращение финансирования ООН со стороны США продлится, пока в организации не произойдут реформы, заявил постпред Штатов Майк Уолц в интервью порталу Сокращение финансирования ООН со стороны США продлится, пока в организации не произойдут реформы, заявил постпред Штатов Майк Уолц в интервью порталу Breitbart , назвав такой подход "суровой любовью".

Уолц пообещал ООН "суровую любовь". "Я думаю, мы спасем ООН от себя самой во многом", - сказал он.

По словам американского дипломата, подобная политика со стороны США впервые применяется в текущем столетии и Вашингтону уже удалось добиться от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша согласия сократить бюджет на 15%.

"Мы сокращаем их общую численность на 18%, глобальные миротворческие силы - на 25%. Генеральный секретарь представил план реформы,… собирается объединить ряд вышедших из-под контроля агентств. Он собирается сократить накладные расходы на бюрократию. Мы будем жестко обращаться с ООН", - заключил Уолтц.

Трамп ранее предложил приостановить большинство обязательных и все добровольные взносы в структуры Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации. В ООН сочли проект бюджета Штатов "внутренним процессом" страны.

В октябре Уолтц заявил о необходимости реформирования организации для способствования миротворческим инициативам Трампа. Постпред США отмечал, что планирует достигнуть этой цели путем переориентации ООН от повестки, которую Уолтц считает неуместной, в сторону усилий по установлению мира.