Рейтинг@Mail.ru
США покажут ООН суровую любовь ради реформ, заявил Майк Уолц - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:37 04.11.2025 (обновлено: 02:40 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/oon-2052699958.html
США покажут ООН суровую любовь ради реформ, заявил Майк Уолц
США покажут ООН суровую любовь ради реформ, заявил Майк Уолц - РИА Новости, 04.11.2025
США покажут ООН суровую любовь ради реформ, заявил Майк Уолц
Сокращение финансирования ООН со стороны США продлится, пока в организации не произойдут реформы, заявил постпред Штатов Майк Уолц в интервью порталу Breitbart, РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T02:37:00+03:00
2025-11-04T02:40:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
антониу гутерреш
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129706/61/1297066105_0:1104:1640:2026_1920x0_80_0_0_83e3e7c82f65571ee3a70352f5f3f180.jpg
https://ria.ru/20250923/ssha-2043859732.html
https://ria.ru/20251031/ssha-2052212983.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129706/61/1297066105_0:819:1640:2048_1920x0_80_0_0_52f44b6ef001af775da9046b8280741a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, антониу гутерреш, оон
В мире, США, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, ООН
США покажут ООН суровую любовь ради реформ, заявил Майк Уолц

Уолц: сокращение финансирования ООН продлится до реформ в организации

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание ООН
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Здание ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Сокращение финансирования ООН со стороны США продлится, пока в организации не произойдут реформы, заявил постпред Штатов Майк Уолц в интервью порталу Breitbart, назвав такой подход "суровой любовью".
"Мы удерживаем финансирование. Президент (США Дональд Трамп - ред.) удерживает финансирование, пока мы не увидим реформы", - заявил Уолц.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
США должны перестать видеть в ООН врага, заявил Небензя
23 сентября, 22:13
Уолц пообещал ООН "суровую любовь". "Я думаю, мы спасем ООН от себя самой во многом", - сказал он.
По словам американского дипломата, подобная политика со стороны США впервые применяется в текущем столетии и Вашингтону уже удалось добиться от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша согласия сократить бюджет на 15%.
"Мы сокращаем их общую численность на 18%, глобальные миротворческие силы - на 25%. Генеральный секретарь представил план реформы,… собирается объединить ряд вышедших из-под контроля агентств. Он собирается сократить накладные расходы на бюрократию. Мы будем жестко обращаться с ООН", - заключил Уолтц.
Трамп ранее предложил приостановить большинство обязательных и все добровольные взносы в структуры Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации. В ООН сочли проект бюджета Штатов "внутренним процессом" страны.
В октябре Уолтц заявил о необходимости реформирования организации для способствования миротворческим инициативам Трампа. Постпред США отмечал, что планирует достигнуть этой цели путем переориентации ООН от повестки, которую Уолтц считает неуместной, в сторону усилий по установлению мира.
Как заявил Уолц, генсек ООН Антониу Гутерреш намерен объединить структуры, сократить расходы на бюрократию. Уолц пояснил, что когда США говорят о сокращении расходов, не имеется в виду сокращение их роста. "Это только начало", - подчеркнул он.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
США не примут участия в конференции ООН по климату, сообщил Reuters
31 октября, 22:27
 
В миреСШАДональд ТрампАнтониу ГутеррешООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала