В аэропорту Уфы сняли временные ограничения
09:33 04.11.2025
В аэропорту Уфы сняли временные ограничения
В аэропорту Уфы сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Уфы, он работает в штатном режиме, сообщает авиагавань. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T09:33:00+03:00
2025-11-04T09:33:00+03:00
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
уфа, безопасность
Уфа, Безопасность
В аэропорту Уфы сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Уфы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Самолет
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Самолет . Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Уфы, он работает в штатном режиме, сообщает авиагавань.
"Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. Аэропорт "Уфа" работает в штатном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале авиагавани.
УфаБезопасность
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
