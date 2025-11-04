В Одессе запретили работу комплекса, где играла российская музыка

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что подписал приказ о запрете работы гостинично-ресторанного комплекса "Палладиум" в Одессе, где играла российская музыка.

"Подписал совместный с военным командованием приказ, которым запрещена работа гостинично-ресторанного комплекса "Палладиум" на период проведения проверки по воспроизведению в нем русскоязычного контента", - написал Кипер в своем Telegram-канале.