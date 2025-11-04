Рейтинг@Mail.ru
В Одессе запретили работу комплекса, где играла российская музыка - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:29 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/odessa-2052851678.html
В Одессе запретили работу комплекса, где играла российская музыка
В Одессе запретили работу комплекса, где играла российская музыка - РИА Новости, 04.11.2025
В Одессе запретили работу комплекса, где играла российская музыка
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что подписал приказ о запрете работы гостинично-ресторанного комплекса "Палладиум" в Одессе,... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T22:29:00+03:00
2025-11-04T22:29:00+03:00
в мире
украина
одесса
россия
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_0:288:3129:2048_1920x0_80_0_0_7161b5dbd34a8a0606824fc47344c10d.jpg
https://ria.ru/20251104/harkov-2052836573.html
https://rsport.ria.ru/20251015/isterika-2048424683.html
украина
одесса
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_327065fa884f8c3f92cb171af7fa0ab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, россия, верховная рада украины
В мире, Украина, Одесса, Россия, Верховная Рада Украины
В Одессе запретили работу комплекса, где играла российская музыка

Мэр Одессы Кипер запретил работу комплекса, где играла российская музыка

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что подписал приказ о запрете работы гостинично-ресторанного комплекса "Палладиум" в Одессе, где играла российская музыка.
Украинское издание "Страна.ua" 2 ноября сообщало, что полиция нагрянула с проверкой в клуб в Одессе, где, предположительно, играла российская музыка, а местные жители "массово подпевали" на русском.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Харькове таксиста оштрафовали за отказ говорить на украинском
Вчера, 20:37
"Подписал совместный с военным командованием приказ, которым запрещена работа гостинично-ресторанного комплекса "Палладиум" на период проведения проверки по воспроизведению в нем русскоязычного контента", - написал Кипер в своем Telegram-канале.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. В 2019 году Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
Болельщики дортмундской Боруссии - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Украинцы впали в истерику из-за ролика немецкого клуба с русской песней
15 октября, 16:17
 
В миреУкраинаОдессаРоссияВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала