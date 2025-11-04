Рейтинг@Mail.ru
Минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой - РИА Новости, 04.11.2025
08:20 04.11.2025
Минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой
2025-11-04T08:20:00+03:00
2025-11-04T08:20:00+03:00
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Вид на территорию ВДНХ. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой, воздух на ВДНХ прогрелся до плюс 8,2 градуса, что чуть теплее ночной климатической нормы мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В День народного единства случилась небывалая рекордно теплая майская ночь. Минимальная температура воздуха минувшей ночью на базовой метеостанции ВДНХ составила плюс 8,2 градуса. Такие показатели даже чуть теплее ночной климатической нормы мая или сентября, и превышают норму ноября на 10 градусов, что является аномалией. Мало того, таких теплых ночей 4 ноября на ВДНХ не было никогда за всю историю регулярных наблюдений на метеостанции", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что был побит прежний рекорд самых теплых сумерек 2020 года, когда было плюс 7,8 градуса.
Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
2 ноября, 09:53
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
