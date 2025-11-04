МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой, воздух на ВДНХ прогрелся до плюс 8,2 градуса, что чуть теплее ночной климатической нормы мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.