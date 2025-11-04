https://ria.ru/20251104/nikolaev-2052857160.html
Зара выразила соболезнования в связи с кончиной телеведущего Юрия Николаева
2025-11-04T23:31:00+03:00
россия
Зара назвала Юрия Николаева символом отечественного телевидения
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Заслуженная артистка России Зара выразила соболезнования в связи с кончиной телеведущего, народного артиста России Юрия Николаева, назвав его человеком, объединяющим зрителей самых разных поколений.
Ранее во вторник народный артист РФ
, артист балета Николай Цискаридзе
сообщил, что Николаев
умер в возрасте 76 лет.
"Сегодня не стало Юрия Николаева. Одного из главных символов отечественного телевидения. Он объединял зрителей совершенно разных поколений. Открыл столько новых имен, артистов, сформировавших современную сцену. Наш дядя Юра. Огромная утрата. Покойтесь с миром, дорогой Юрий Александрович… Светлая память", - написала она в своем Telegram-канале
.
Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе
. Родители легендарного телеведущего — ветераны Великой отечественной войны. В 1965 году он окончил школу №4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС
. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998-м он получил звание народного артиста России.