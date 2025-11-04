Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Нигерии опроверг слова Трампа о преследовании христиан
14:18 04.11.2025
Глава МИД Нигерии опроверг слова Трампа о преследовании христиан
Глава МИД Нигерии опроверг слова Трампа о преследовании христиан - РИА Новости, 04.11.2025
Глава МИД Нигерии опроверг слова Трампа о преследовании христиан
Министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар опроверг слова американского президента Дональда Трампа о якобы преследовании в стране христиан при поддержке... РИА Новости, 04.11.2025
в мире
нигерия
дональд трамп
сша
нигерия
сша
в мире, нигерия, дональд трамп, сша
В мире, Нигерия, Дональд Трамп, США
Глава МИД Нигерии опроверг слова Трампа о преследовании христиан

Глава МИД Нигерии Туггар опроверг слова Трампа о преследовании христиан

Юсуф Маитама Туггар
Юсуф Маитама Туггар
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Юсуф Маитама Туггар. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар опроверг слова американского президента Дональда Трампа о якобы преследовании в стране христиан при поддержке нигерийских властей.
На пресс-конференции с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем в Берлине Туггар указал на закрепленные в конституции Нигерии принципы свободы вероисповедания и верховенства права.
"Именно это указывает на невозможность существования какого-либо религиозного преследования, поддерживаемого так или иначе правительством Нигерии на каком бы то ни было уровне, будь то федеральном, региональном, местном, это невозможно", - заявил Туггар, его слова передает агентство Рейтер.
Трамп в пятницу попросил американских законодателей разобраться в вопросе массовых убийств христиан в Нигерии радикальными исламистами и доложить ему свои выводы. Американский лидер также объявил, что дает Нигерии статус страны, "вызывающей особую озабоченность". В понедельник Трамп заявил, что не исключает отправку военных в Нигерию либо воздушные удары по территории страны.
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
NBC: США рассматривают нанесение в Нигерии ударов при помощи БПЛА
