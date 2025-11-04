NBC: США рассматривают нанесение в Нигерии ударов при помощи БПЛА

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность нанести удары по Нигерии дронами, передает телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников.
«
"Неясно, что администрация предпримет для борьбы с исламскими боевиками в Нигерии, но точечные удары при помощи беспилотников являются одним из рассматриваемых предварительных вариантов", — говорится в сообщении.
При этом отправку военного контингента в материале называют "гораздо менее вероятной", поскольку Трамп "обычно не желает" задействовать войска в конфликтах за рубежом.
Как рассказали телеканалу чиновники, Трамп опубликовал первый пост о Нигерии в социальных сетях после просмотра репортажа телеканала Fox News о насилии в этой стране.
Один из источников NBC утверждает, что Белый дом находится в постоянном контакте с нигерийским правительством.
"Мы надеемся, что правительство Нигерии будет партнером в процессе решения этой проблемы и будет работать с Соединенными Штатами, чтобы предпринять быстрые и незамедлительные действия по борьбе с насилием, от которого страдают христиане, а также бесчисленное множество других невинных гражданских лиц по всей Нигерии”, — рассказал собеседник телеканала.
В субботу американский президент обвинил власти Нигерии в преступлениях против христиан и допустил, что Штаты "войдут" в эту страну. Глава Пентагона Пит Хегсет, в свою очередь, заявил, что военные готовятся к действиям против республики. При этом официального запроса о помощи от нигерийской стороны не было.
Днем ранее Трамп попросил законодателей разобраться в вопросе массовых убийств христиан в западноафриканской стране радикальными исламистами и доложить ему свои выводы. Он также объявил, что дает ей статус государства, вызывающего особую озабоченность.
В МИД африканского государства отвергли эти обвинения, заверив, что "нигерийцы всех вероисповеданий уже давно мирно сосуществуют". Там также выразили приверженность борьбе с терроризмом, укреплению гармоничных межконфессиональных отношений и защите жизни и прав всех граждан. При этом была создана комиссия по расследованию возможного геноцида христианского населения в некоторых частях страны.
Ранее американский сенатор Тед Круз на своей странице в соцсети Х обвинил правительство Нигерии в потворстве убийствам христиан, заявив, что с 2009 года исламистские группировки в Нигерии убили 50 тысяч последователей христианства. Нигерия впоследствии создала комиссию по расследованию возможного геноцида христианского населения в некоторых частях страны после соответствующих заявлений в США.
В Госдуме заявили о неоколониальном подходе США к Африке
11 июля, 06:46