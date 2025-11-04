NBC: США рассматривают нанесение в Нигерии ударов при помощи БПЛА

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность нанести удары по Нигерии дронами, передает телеканал Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность нанести удары по Нигерии дронами, передает телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников.

« "Неясно, что администрация предпримет для борьбы с исламскими боевиками в Нигерии, но точечные удары при помощи беспилотников являются одним из рассматриваемых предварительных вариантов", — говорится в сообщении.

При этом отправку военного контингента в материале называют "гораздо менее вероятной", поскольку Трамп "обычно не желает" задействовать войска в конфликтах за рубежом.

Как рассказали телеканалу чиновники, Трамп опубликовал первый пост о Нигерии в социальных сетях после просмотра репортажа телеканала Fox News о насилии в этой стране.

Один из источников NBC утверждает, что Белый дом находится в постоянном контакте с нигерийским правительством.

"Мы надеемся, что правительство Нигерии будет партнером в процессе решения этой проблемы и будет работать с Соединенными Штатами, чтобы предпринять быстрые и незамедлительные действия по борьбе с насилием, от которого страдают христиане, а также бесчисленное множество других невинных гражданских лиц по всей Нигерии”, — рассказал собеседник телеканала.

В субботу американский президент обвинил власти Нигерии в преступлениях против христиан и допустил, что Штаты "войдут" в эту страну. Глава Пентагона Пит Хегсет , в свою очередь, заявил, что военные готовятся к действиям против республики. При этом официального запроса о помощи от нигерийской стороны не было.

Днем ранее Трамп попросил законодателей разобраться в вопросе массовых убийств христиан в западноафриканской стране радикальными исламистами и доложить ему свои выводы. Он также объявил, что дает ей статус государства, вызывающего особую озабоченность.

В МИД африканского государства отвергли эти обвинения, заверив, что "нигерийцы всех вероисповеданий уже давно мирно сосуществуют". Там также выразили приверженность борьбе с терроризмом, укреплению гармоничных межконфессиональных отношений и защите жизни и прав всех граждан. При этом была создана комиссия по расследованию возможного геноцида христианского населения в некоторых частях страны.