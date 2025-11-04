Рейтинг@Mail.ru
NBC: США рассматривают нанесение в Нигерии ударов при помощи БПЛА - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 04.11.2025 (обновлено: 13:54 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/nbc-2052756427.html
NBC: США рассматривают нанесение в Нигерии ударов при помощи БПЛА
NBC: США рассматривают нанесение в Нигерии ударов при помощи БПЛА - РИА Новости, 04.11.2025
NBC: США рассматривают нанесение в Нигерии ударов при помощи БПЛА
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность нанести удары по Нигерии дронами, передает телеканал NBC со ссылкой на неназванных... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T12:45:00+03:00
2025-11-04T13:54:00+03:00
в мире
нигерия
сша
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150791/40/1507914017_0:82:2915:1722_1920x0_80_0_0_d606120b1133f8680e2847f372e3fe1c.jpg
https://ria.ru/20251103/tramp-2052566998.html
https://ria.ru/20251102/prezidenty-2052500802.html
https://ria.ru/20250711/gosduma-2028482288.html
нигерия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150791/40/1507914017_162:0:2753:1943_1920x0_80_0_0_cf07002f6e55b2f1bb1a6290cebc70f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигерия, сша, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, вооруженные силы сша
В мире, Нигерия, США, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Вооруженные силы США
NBC: США рассматривают нанесение в Нигерии ударов при помощи БПЛА

NBC: США рассматривают нанесение в Нигерии точечных ударов при помощи БПЛА

© AP Photo / J. David AkeВид на здание Капитолия в Вашингтоне
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / J. David Ake
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность нанести удары по Нигерии дронами, передает телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников.
«
"Неясно, что администрация предпримет для борьбы с исламскими боевиками в Нигерии, но точечные удары при помощи беспилотников являются одним из рассматриваемых предварительных вариантов", — говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп отказался отвечать на вопрос о планах ударов по Венесуэле
3 ноября, 03:03
При этом отправку военного контингента в материале называют "гораздо менее вероятной", поскольку Трамп "обычно не желает" задействовать войска в конфликтах за рубежом.
Как рассказали телеканалу чиновники, Трамп опубликовал первый пост о Нигерии в социальных сетях после просмотра репортажа телеканала Fox News о насилии в этой стране.
Один из источников NBC утверждает, что Белый дом находится в постоянном контакте с нигерийским правительством.
"Мы надеемся, что правительство Нигерии будет партнером в процессе решения этой проблемы и будет работать с Соединенными Штатами, чтобы предпринять быстрые и незамедлительные действия по борьбе с насилием, от которого страдают христиане, а также бесчисленное множество других невинных гражданских лиц по всей Нигерии”, — рассказал собеседник телеканала.
В субботу американский президент обвинил власти Нигерии в преступлениях против христиан и допустил, что Штаты "войдут" в эту страну. Глава Пентагона Пит Хегсет, в свою очередь, заявил, что военные готовятся к действиям против республики. При этом официального запроса о помощи от нигерийской стороны не было.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Президент Нигерии встретится с Трампом из-за ситуации с христианами
2 ноября, 14:35
Днем ранее Трамп попросил законодателей разобраться в вопросе массовых убийств христиан в западноафриканской стране радикальными исламистами и доложить ему свои выводы. Он также объявил, что дает ей статус государства, вызывающего особую озабоченность.
В МИД африканского государства отвергли эти обвинения, заверив, что "нигерийцы всех вероисповеданий уже давно мирно сосуществуют". Там также выразили приверженность борьбе с терроризмом, укреплению гармоничных межконфессиональных отношений и защите жизни и прав всех граждан. При этом была создана комиссия по расследованию возможного геноцида христианского населения в некоторых частях страны.
Ранее американский сенатор Тед Круз на своей странице в соцсети Х обвинил правительство Нигерии в потворстве убийствам христиан, заявив, что с 2009 года исламистские группировки в Нигерии убили 50 тысяч последователей христианства. Нигерия впоследствии создала комиссию по расследованию возможного геноцида христианского населения в некоторых частях страны после соответствующих заявлений в США.
Александр Бабаков - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
В Госдуме заявили о неоколониальном подходе США к Африке
11 июля, 06:46
 
В миреНигерияСШАПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны СШАВооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала