В Южной Корее выразили соболезнования в связи с кончиной Ким Ен Нама - РИА Новости, 04.11.2025
17:23 04.11.2025
В Южной Корее выразили соболезнования в связи с кончиной Ким Ен Нама
В Южной Корее выразили соболезнования в связи с кончиной Ким Ен Нама
Министр объединения Южной Кореи Чон Дон Ён выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего председателя Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен... РИА Новости, 04.11.2025
В Южной Корее выразили соболезнования в связи с кончиной Ким Ен Нама

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКим Ен Нам
Ким Ен Нам. Архивное фото
СЕУЛ, 4 ноя – РИА Новости. Министр объединения Южной Кореи Чон Дон Ён выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего председателя Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нама, сообщило ведомство.
Бывший председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам скончался в понедельник от болезни в возрасте 97 лет.
"Выражаю соболезнования в связи с кончиной бывшего председателя Президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нама", - заявил министр.
Он отметил, что Ким Ён Нам возглавлял северокорейскую делегацию, посетившую Южную Корею во время зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, и "внес значительный вклад" в начало межкорейского диалога.
