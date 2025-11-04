https://ria.ru/20251104/nama-2052807534.html
В Южной Корее выразили соболезнования в связи с кончиной Ким Ен Нама
Министр объединения Южной Кореи Чон Дон Ён выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего председателя Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен... РИА Новости, 04.11.2025
Министр объединения Южной Кореи Чон Дон Ен соболезнует кончине Ким Ен Нама