МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Бывший бразильский военнослужащий и его жена официально вступили в ряды национальной гвардии Украины, выяснило РИА Новости.

Бывший военнослужащий бразильской армии Густаво Островски Хуан опубликовал в Instagram* под ником g_ostrowski27 свою историю болезни от 26 ноября 2024 года. В ней указано, что он числится солдатом воинской части 3102 НГУ (национальная гвардия Украины ).

Харьковскую область. Согласно данным из социальной сети, бразильский наемник находится на территории Украины с 25 января 2024 года. С этого момента он активно публикует кадры в военной форме с украинской символикой. В геопозиции к публикациям он отмечал такие населенные пункты как Тернополь Днепропетровск , а также ДНР

Кроме того, на странице наемника есть сведения, что до вступления в ряды НГУ он служил в подразделении 15a CiaCom Mec бразильской армии, которое базируется в Каскавеле и входит в состав 15-й механизированной пехотной бригады.

В своем профиле бразильский наемник опубликовал фотографию с обугленным черепом. Помимо этого, на его странице присутствуют русофобские высказывания.

Жена боевика Адриана Маршалл Перейра также служит в нацгвардии Украины, что следует из их общих публикаций в Instagram*. Бразильская наемница приехала на территорию Украины 24 июня 2024 года, а служебное удостоверение НГУ получила уже 23 августа. Перед этим пара публиковала информацию о совместной поездке в Польшу

В одной из публикаций бразильские наемники делились фотосессией в военной форме, где было видно, что Адриана беременна. Дальнейшие фотографии в их аккаунтах подтверждают рождение ребенка.

Они давали интервью бразильской службе новостей в Санта-Элене Jornal Correio do Lago о своем опыте в рядах ВСУ , с собой наемники привезли противогаз и шлем времен Второй мировой войны.

Ранее РИА Новости выяснило, что наемники из Бразилии создали группу Expeditionaries, чтобы воевать на стороне Киева , среди них есть бывшие военные и полицейские. Expeditionaries воюют за киевский режим вместе со 2-м отрядом спецотряда КОРД ГУР Украины, неоднократно бравшего на себя ответственность за теракты и убийства в России. Сами Expeditionaries публикуют фотографии с флагом и нашивками батальона "Омега" ГУР Украины.

Ближним Востоком. Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном