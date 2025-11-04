Рейтинг@Mail.ru
Бразильские наемники официально служат в нацгвардии Украины - РИА Новости, 04.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:49 04.11.2025
Бразильские наемники официально служат в нацгвардии Украины
Бразильские наемники официально служат в нацгвардии Украины - РИА Новости, 04.11.2025
Бразильские наемники официально служат в нацгвардии Украины
Бывший бразильский военнослужащий и его жена официально вступили в ряды национальной гвардии Украины, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
тернополь
новосибирский государственный университет
вооруженные силы украины
украина
россия
тернополь
Бразильские наемники официально служат в нацгвардии Украины

Бразильский наемник и его жена вступили в ряды Нацгвардии Украины

CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Бывший бразильский военнослужащий и его жена официально вступили в ряды национальной гвардии Украины, выяснило РИА Новости.
Бывший военнослужащий бразильской армии Густаво Островски Хуан опубликовал в Instagram* под ником g_ostrowski27 свою историю болезни от 26 ноября 2024 года. В ней указано, что он числится солдатом воинской части 3102 НГУ (национальная гвардия Украины).
ВС России нанесли удары по технике ВСУ, перевозимой наемниками под Одессой
2 ноября, 09:27
ВС России нанесли удары по технике ВСУ, перевозимой наемниками под Одессой
2 ноября, 09:27
Согласно данным из социальной сети, бразильский наемник находится на территории Украины с 25 января 2024 года. С этого момента он активно публикует кадры в военной форме с украинской символикой. В геопозиции к публикациям он отмечал такие населенные пункты как Тернополь и Днепропетровск, а также ДНР и Харьковскую область.
Кроме того, на странице наемника есть сведения, что до вступления в ряды НГУ он служил в подразделении 15a CiaCom Mec бразильской армии, которое базируется в Каскавеле и входит в состав 15-й механизированной пехотной бригады.
В своем профиле бразильский наемник опубликовал фотографию с обугленным черепом. Помимо этого, на его странице присутствуют русофобские высказывания.
Жена боевика Адриана Маршалл Перейра также служит в нацгвардии Украины, что следует из их общих публикаций в Instagram*. Бразильская наемница приехала на территорию Украины 24 июня 2024 года, а служебное удостоверение НГУ получила уже 23 августа. Перед этим пара публиковала информацию о совместной поездке в Польшу.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Наемница из Канады радовалась росту подписчиков из-за конфликта на Украине
26 марта, 03:42
В одной из публикаций бразильские наемники делились фотосессией в военной форме, где было видно, что Адриана беременна. Дальнейшие фотографии в их аккаунтах подтверждают рождение ребенка.
Они давали интервью бразильской службе новостей в Санта-Элене Jornal Correio do Lago о своем опыте в рядах ВСУ, с собой наемники привезли противогаз и шлем времен Второй мировой войны.
Ранее РИА Новости выяснило, что наемники из Бразилии создали группу Expeditionaries, чтобы воевать на стороне Киева, среди них есть бывшие военные и полицейские. Expeditionaries воюют за киевский режим вместе со 2-м отрядом спецотряда КОРД ГУР Украины, неоднократно бравшего на себя ответственность за теракты и убийства в России. Сами Expeditionaries публикуют фотографии с флагом и нашивками батальона "Омега" ГУР Украины.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияТернопольНовосибирский государственный университетВооруженные силы Украины
 
 
