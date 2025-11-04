НАБУ напомнило о недопустимости вмешательства в их расследования

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) после обысков у своего сотрудника напомнило о недопустимости вмешательства других органов в проводимые ведомством расследования.

Ранее во вторник НАБУ заявило, что сотрудники офиса генпрокурора со спецназом провели обыск у их сотрудника без постановления суда и с применением силы. В офисе генпрокурора позже пояснили, что следственные действия проводились из-за установленного за его зданием наблюдения.

"Согласно действующему законодательству, сотрудники НАБУ не обязаны информировать прокуроров офиса генерального прокурора о проведении или участии в мероприятиях оперативно-розыскного или процессуального характера, если это не связано с процессуальным руководством прокуроров офиса генерального прокурора в конкретном уголовном производстве… Подчеркиваем недопустимость вмешательства в расследование НАБУ со стороны других органов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудник НАБУ действовал в строгом соответствии с требованиями закона.

В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и САП и задержании сотрудников этих ведомств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ

Позднее Верховная рада поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств - Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.