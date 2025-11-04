Рейтинг@Mail.ru
НАБУ напомнило о недопустимости вмешательства в их расследования - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/nabu-2052858117.html
НАБУ напомнило о недопустимости вмешательства в их расследования
НАБУ напомнило о недопустимости вмешательства в их расследования - РИА Новости, 04.11.2025
НАБУ напомнило о недопустимости вмешательства в их расследования
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) после обысков у своего сотрудника напомнило о недопустимости вмешательства других органов в проводимые... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T23:47:00+03:00
2025-11-04T23:47:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/79/1556687987_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_6a7490f881ecce75b04472196cdcd6a6.jpg
https://ria.ru/20251104/nabu-2052836365.html
https://ria.ru/20251016/ukraina-2048684290.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/79/1556687987_0:0:452:338_1920x0_80_0_0_f362175030d7e222da5958dc24e62624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
НАБУ напомнило о недопустимости вмешательства в их расследования

НАБУ заявило о недопустимости вмешательства других органов в их расследования

© Фото : НАБУСотрудники НАБУ
Сотрудники НАБУ - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : НАБУ
Сотрудники НАБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) после обысков у своего сотрудника напомнило о недопустимости вмешательства других органов в проводимые ведомством расследования.
Ранее во вторник НАБУ заявило, что сотрудники офиса генпрокурора со спецназом провели обыск у их сотрудника без постановления суда и с применением силы. В офисе генпрокурора позже пояснили, что следственные действия проводились из-за установленного за его зданием наблюдения.
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
На Украине провели обыск у сотрудника НАБУ
Вчера, 20:36
"Согласно действующему законодательству, сотрудники НАБУ не обязаны информировать прокуроров офиса генерального прокурора о проведении или участии в мероприятиях оперативно-розыскного или процессуального характера, если это не связано с процессуальным руководством прокуроров офиса генерального прокурора в конкретном уголовном производстве… Подчеркиваем недопустимость вмешательства в расследование НАБУ со стороны других органов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.
В ведомстве подчеркнули, что сотрудник НАБУ действовал в строгом соответствии с требованиями закона.
В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и САП и задержании сотрудников этих ведомств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ.
Позднее Верховная рада поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств - Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.
В сентябре директор НАБУ заявил, что не исключает новой волны противостояния с СБУ - по его словам, спецслужба готовит новые обвинения сотрудникам антикоррупционных органов. Высший антикоррупционный суд Украины также заявил, что готовится к масштабной кампании по дискредитации в свой адрес со стороны украинских властей.
Сотрудники правоохранительных органов у здания офиса генпрокурора Украины - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
НАБУ задержало экс-сотрудника медиахолдинга олигарха Ахметова
16 октября, 17:43
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала