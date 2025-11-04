Рейтинг@Mail.ru
Россия и КНР работают над созданием учебника по онкологии, сообщил Мурашко - РИА Новости, 04.11.2025
16:00 04.11.2025
Россия и КНР работают над созданием учебника по онкологии, сообщил Мурашко
Россия и КНР работают над созданием учебника по онкологии, сообщил Мурашко - РИА Новости, 04.11.2025
Россия и КНР работают над созданием учебника по онкологии, сообщил Мурашко
Россия и Китай ведут совместную работу над учебником по онкологии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.11.2025
россия, китай, михаил мурашко
Россия, Китай, Михаил Мурашко
Россия и КНР работают над созданием учебника по онкологии, сообщил Мурашко

Мурашко: Россия и Китай ведут совместную работу над учебником по онкологии

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай ведут совместную работу над учебником по онкологии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Он отметил, что между Россией и Китаем идет большое количество коммуникаций по линии практического здравоохранения.
"Также, в том числе, сегодня идет работа над совместным учебником по онкологии. Основная база – это российская, соответственно, с участием китайских коллег. При этом хочу отметить, что есть блоки вопросов, касаемые научных направлений также по разным дисциплинам", - сказал Мурашко в интервью телеканалу "Россия 1".
РоссияКитайМихаил Мурашко
 
 
