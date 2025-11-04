https://ria.ru/20251104/murashko-2052791785.html
Россия и КНР работают над созданием учебника по онкологии, сообщил Мурашко
Россия и КНР работают над созданием учебника по онкологии, сообщил Мурашко - РИА Новости, 04.11.2025
Россия и КНР работают над созданием учебника по онкологии, сообщил Мурашко
Россия и Китай ведут совместную работу над учебником по онкологии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T16:00:00+03:00
2025-11-04T16:00:00+03:00
2025-11-04T16:00:00+03:00
россия
китай
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519784_0:80:2276:1360_1920x0_80_0_0_da120cb736304fe0a9ec2571544baf14.jpg
https://ria.ru/20251104/rossija-2052719841.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519784_229:0:2276:1535_1920x0_80_0_0_bb78c40fe553163026c60a6688a32e7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, михаил мурашко
Россия, Китай, Михаил Мурашко
Россия и КНР работают над созданием учебника по онкологии, сообщил Мурашко
Мурашко: Россия и Китай ведут совместную работу над учебником по онкологии