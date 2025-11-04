Рейтинг@Mail.ru
Юрист раскрыла схемы кибермошенничества в период онлайн-распродаж - РИА Новости, 04.11.2025
02:47 04.11.2025
Юрист раскрыла схемы кибермошенничества в период онлайн-распродаж
Юрист раскрыла схемы кибермошенничества в период онлайн-распродаж
Кибермошенники используют десятки схем обмана российских покупателей в период осенних распродаж, "черной пятницы" и подготовки к новогодним праздникам,... РИА Новости, 04.11.2025
общество
рэу имени г. в. плеханова
мошенничество
общество, рэу имени г. в. плеханова, мошенничество
Юрист раскрыла схемы кибермошенничества в период онлайн-распродаж

Юрист Чирикова рассказала о схеме мошенничества с микрозаймами

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Кибермошенники используют десятки схем обмана российских покупателей в период осенних распродаж, "черной пятницы" и подготовки к новогодним праздникам, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.
"Сейчас, когда начались осенние распродажи и впереди "черная пятница", новогодние праздники, активизировались кибермошенники. Они используют десятки схем, и важно понимать, как именно это работает, чтобы не потерять деньги и доступ к своим данным", - рассказала Чирикова.
2 ноября, 18:52
В МВД рассказали о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера
2 ноября, 18:52
Среди схем злоумышленников юрист обратила внимание на способ с оформлением микрозаймов.
"В последнее время фиксируется малозаметная, но массовая тактика: мошенники оформляют микрозаймы, используя похищенные на фальшивых маркетплейсах коды. При заходе на такой фальшивый сайт на телефон приходит код - временный ключ от аккаунта на "Госуслугах" или в банке; просят назвать его, будто это стандартная проверка. Сообщил код - и злоумышленники за секунды входят в ваш профиль, оформляют займ или перевод и исчезают. Человек обычно узнает о проблеме уже по уведомлению о задолженности. Правило простое: коды ни с кем не делим, приложения ставим только из официального магазина приложений и при подозрении сразу звоним в банк или обращаемся в "Госуслуги", - отметила Чирикова.
Кроме того, мошенники создают поддельные сайты, прикрепленные к рекламному объявлению.
31 октября, 14:13
Блогеру Шабутдинову вынесли приговор за мошенничество
31 октября, 14:13
"Социальные сети сейчас забиты объявлениями - подработки, скидки, курсы, распродажи. Под каждым может быть поддельный сайт. Технически это выглядит просто: мошенник покупает рекламу через обычный рекламный кабинет, прикрепляет к ней домен, который внешне копирует страницу известного бренда, и включает автонастройку показа по интересам. Когда человек кликает, браузер сразу перенаправляет его на фальшивый сайт через цепочку редиректов. Там подгружается форма оплаты или подписка с автосписанием. Платеж проходит через фальшивый шлюз, деньги уходят напрямую на счет злоумышленников", - пояснила юрист.
Чирикова порекомендовала пользователям открывать необходимые сайты вручную через поиск, а не по клику на баннер.
Еще одной схемой кибермошенников стало использование рассылок с сообщением о якобы победе пользователя в лотереях и розыгрышах призов.
"Сообщение о победе - ловушка. Технически мошенники делают копию официального сайта и регистрируют домен, который внешне похож на настоящий. Через рассылку или таргетированную рекламу жертва попадает на страницу с формой, где просят ввести паспортные данные и номер карты или оплатить "комиссию". Данные из формы сразу отправляются на сервер мошенников, а под видом оплаты подключают фальшивую страницу платежа. С виду она нормальная, но деньги уходят напрямую на их карту или счёт. Если предлагают установить приложение - оно просит разрешения на контакты и уведомления; при согласии эти данные отправляются на удалённый сервер, и приложение может перехватывать входящие уведомления. В итоге у злоумышленников появляются деньги, персональные данные и база контактов для новых атак", - отметила юрист.
Чирикова подчеркнула, что пользователи могут защитить свои денежные средства и персональные данные проверкой подозрительного сайта в адресной строке. Кроме того, она порекомендовала не платить по ссылкам из писем и не давать приложению злоумышленников лишних разрешений.
Мошенники также пользуются схемой с поддельными видеороликами и фальшивой рекламой, подстроенными под интересы пользователя.
Вчера, 08:54
Эксперт рассказала, как ИИ помогает мошенникам
Вчера, 08:54
"Когда вы ищете товар - например, мебель, - на устройстве сохраняются следы этих запросов: файлы cookie, коды отслеживания и отметки в профиле пользователя. Рекламные сети автоматически подбирают объявления под интерес. Этим пользуются мошенники: покупают доступ к таким аудиториям и показывают поддельные ролики вроде "мастер делает кухни на 200 тысяч дешевле". После клика открывается сайт с формой оплаты, которая ведёт на их счёт. Страница исчезает, как только вы вносите оплату", - предупредила Чирикова.
Злоумышленники также могут звонить пользователям под видом сотрудников известных магазинов.
"Когда человек оставляет номер на сайте или просто долго рассматривает товары, данные попадают в базы лидов - они часто продаются. Мошенники покупают эти контакты и обзванивают под видом сотрудников известных магазинов. Номер легко подделать через интернет-телефонию, и на экране может высветиться знакомое имя. Задача звонка - заставить быстро перевести предоплату или назвать тот же код из смс", - рассказала юрист.
Кроме того, мошенники используют аналитику приложений и социальных сетей о поисковых запросах, посещенных сайтах, переписках и времени, проведенном на каждой странице. Как пояснила Чирикова, злоумышленники выкупают аудитории с нужными интересами и размещают рядом свои фальшивые объявления.
Во всех подобных случаях юрист посоветовала не сообщать коды и пароли, не переводить деньги по ссылкам из рекламы, не скачивать приложения по сообщениям и проверять адреса сайтов вручную.
31 октября, 06:59
Мошенники обманывают россиян под видом "уклонения" от уплаты налогов
31 октября, 06:59
 
ОбществоРЭУ имени Г. В. ПлехановаМошенничество
 
 
