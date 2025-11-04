https://ria.ru/20251104/moldaviya-2052850186.html
Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию в финансовой зависимости
2025-11-04T22:15:00+03:00
Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию в финансовой зависимости
Филат обвинил правящую партию Молдавии в финансовой зависимости от кредитов
КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) втянула Молдавию в зависимость от кредитов, превратив долги в государственную политику, считает экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.
"Молдавия втянута в токсичную финансовую зависимость, где государство всё больше занимает, всё меньше исполняет и всё больше платит за собственную некомпетентность. ПДС превратила долг в государственную политику. Заём не грех, если он приносит развитие. Но жить в долг, финансировать потребление и обогащать банки под 10% - это фискальное и моральное преступление", - написал Филат
в своем Telegram-канале
.
По его словам, последствиями "жизни в долг" являются рост коррупции, отсрочка банкротства, когда займы идут не на развитие, а на потребление, подорожание кредитов, а также рост расходов на обслуживание долгов. В итоге из-за чрезмерных внутренних заимствований банки превратились в бюджетных паразитов, поскольку зависимость государства от них лишь растет.
"Правительство ПДС построило экономику долга — систему, где каждый миллиард кредита превращается в политическую власть и прибыль для банков. Молдове
нужны не правительства, живущие в долг, а правительства, живущие за счёт компетентности, производства и честной налоговой политики", - добавил Филат.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.