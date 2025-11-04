Новый премьер Молдавии не сможет управлять автономно, считает политолог

КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Новый премьер Молдавии Александр Мунтяну не сможет управлять правительством автономно, ему придется учитывать мнение партии "Действие и солидарность" и президента Майи Санду, считает политический аналитик Корнелий Чуря.

Парламент Молдавии на заседании 31 октября голосами 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, " Нашей партии " и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.

"Насколько это правительство будет автономным по отношению к президенту и по отношению к ПДС? Из тех министров, что были назначены в его кабинет, вроде, только министр экономики был человеком Александру Мунтяну, все остальные – политические назначенцы. У меня очень большие сомнения в том, что господину Мунтяну обеспечат свободное плавание. Нет, его будут вязать по рукам и ногам", - заявил Чуря в эфире телеканала TV8

По его словам, складывается впечатление, что новый премьер обязан быть лояльным к ПДС и выполнять ее указания.

"Если он и получил карт-бланш, то только на очень короткое время. Нельзя нарушать правила политических взаимоотношений. Чтобы Мунтяну нарастил политические мускулы, он должен войти в противостояние не с оппозицией, а нарастить свой политический вес внутри ПДС разными способами", — отметил Чуря.

По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду , и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе , тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул , в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.