Правительство ПДС боится брать ответственность, заявил молдавский депутат

КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Правительство Молдавии, одобренное по инициативе правящей партии "Действие и солидарность", боится брать на себя ответственность и из-за этого не хочет выступать с отчетами, считает депутат парламента от оппозиционной Компартии Диана Караман.
Ранее премьер Молдавии Александр Мунтяну заявил, что давать отчет после ста дней работы правительства - это "устаревшая советская практика", поэтому он не будет предоставлять отчет в соответствующий срок.
"Звучит громко, но исторически - мимо. Это не про советское прошлое, а про ответственность. Про то, чтобы за три месяца показать: есть ли у власти план, команда и воля или нет. И, похоже, именно это пугает правительство ПДС больше всего", - заявила Караман журналистам.
По ее словам, подобное заявление Мунтяну свидетельствует о невежестве.
"Традиция подводить первые итоги за сто дней вовсе не советская - ее ввел американский президент Франклин Рузвельт, который именно за этот срок сумел вытащить США из глубочайшего кризиса. А в Европе символом "ста дней" стал период правления Наполеона - короткий, но решающий для судьбы власти", - напомнила Караман.
Парламент Молдавии на заседании 31 октября голосами 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, "Нашей партии" и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.