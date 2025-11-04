Правительство ПДС боится брать ответственность, заявил молдавский депутат

КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Правительство Молдавии, одобренное по инициативе правящей партии "Действие и солидарность", боится брать на себя ответственность и из-за этого не хочет выступать с отчетами, считает депутат парламента от оппозиционной Компартии Диана Караман.

"Звучит громко, но исторически - мимо. Это не про советское прошлое, а про ответственность. Про то, чтобы за три месяца показать: есть ли у власти план, команда и воля или нет. И, похоже, именно это пугает правительство ПДС больше всего", - заявила Караман журналистам.